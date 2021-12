Antonio Rüdiger visé par le Real Madrid

Le Real Madrid montre un réel intérêt pour le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger, qui devrait devenir joueur autonome cet été. Fabrizio Romano rapporte que rien n’a nécessairement été dit avec Los Blancos, du fait que Rüdiger est toujours en pourparlers avec son club actuel. Cependant, la proposition de contrat la plus récente de Chelsea n’a pas été acceptée.

Rüdiger est l’un des meilleurs défenseurs centraux du football et connaît à nouveau une saison exceptionnelle pour Chelsea. Depuis son arrivée en 2017, Rüdiger est un nom commun dans la formation de Chelsea. Ceci, bien sûr, est significatif car Chelsea continue d’être très compétitif en Premier League et est le champion d’Europe en titre.

Cependant, le Real Madrid continue d’être considéré comme le summum du football. De nombreux joueurs ont du mal à refuser une opportunité de jouer pour Los Blancos. Ils ont également une défense solide. Cela comprend des joueurs plus jeunes comme Ferland Mendy et Eder Militao, mais aussi des joueurs expérimentés tels que David Alaba, Dani Carvajal et le capitaine de l’équipe Marcelo. Il ne fait jamais de mal d’améliorer davantage les groupes de positions fortes. C’est ce que le Real Madrid veut faire avec Rüdiger. De plus, la possibilité d’obtenir gratuitement un joueur de son calibre vaut vraiment la peine d’être poursuivie.

Rüdiger a 28 ans. Cela signifie qu’il a encore quelques années à un niveau d’élite.

Le Real Madrid est toujours attrayant, cela ne fait aucun doute. Chelsea reste cependant un club très fort. Ils sont dans le vif du sujet tant au niveau national qu’en Europe. Ils ont également un stock de défenseurs talentueux en dehors de Rüdiger, tels qu’Andreas Christensen, Thiago Silva, Reece James, etc.

Rüdiger décider de rester ne serait pas une surprise. Étant donné qu’il aime le club et le manager de Thomas Tuchel, comme l’a mentionné Romano, il serait sage que Chelsea corrige sa proposition de contrat car le Real Madrid a tendance à faire ce qu’il doit pour obtenir ce qu’il veut.

