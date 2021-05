Antonio Valencia raccroche ses bottes

12/05/2021 à 20:37 CEST

Le côté équatorien Antonio Valence, qui a brillé avec Manchester United en Premier League anglaise et avec l’équipe nationale de son pays, a annoncé sa retraite en tant que joueur de football mercredi en raison d’une forte usure des genoux.

“Cette blessure est apparue quand j’avais 29 ans, j’ai essayé de continuer à m’entraîner sans opération, ça a marché, mais à chaque fois la douleur est apparue plus et c’est maintenant le moment de dire grâce à ce beau sport”a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse organisée par sa dernière équipe, le Queretaro du football mexicain.

Valence a mis un terme à une carrière de 18 ans, dont 10 à Manchester United, avec laquelle il a remporté deux ligues, une Ligue Europa, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue.

«C’est une décision difficile parce que je me sens fort mentalement, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. C’est triste de voir tes coéquipiers s’entraîner à 100% et que tu dois quitter l’entraînement était déprimant, ce n’est pas juste que mon les coéquipiers s’entraînent à 100 et moi à 40 », a ajouté le ‘Tren’ Valencia.

Valence a disputé 98 matchs avec l’équipe équatorienne, qu’elle a représentée lors des Coupes du monde 2006 en Allemagne et au Brésil 2014, ainsi que dans quatre Coupes de l’America..

“Je suis une personne passionnée pour mon pays, j’ai toujours voulu faire de mon mieux à chaque match avec l’équipe nationale. Il y a eu des matchs qui ont été gagnés et d’autres qui ont été perdus, des commentaires négatifs qui en offensent un. Je m’excuse si à un moment donné je a échoué l’équipe nationale », a exprimé Valence.

Le footballeur a révélé que le plus beau moment de sa carrière était la première fois qu’il montait sur le terrain du stade Old Trafford, domicile de Manchester United.

“Le plus beau moment a été quand j’ai mis les pieds dans le stade de Manchester pour la première fois, je l’ai eu après trois ans de travail à Wigan”commenta-t-il.

Valence a assuré que ce qui suivra dans sa vie sera de prendre des vacances, mais son intention sera de revenir au football dans un autre rôle qu’il n’a pas précisé.