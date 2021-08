Antonio Valencia répond aux critiques

17/08/2021 à 19:54 CEST

Antonio Valencia a dû coexister tout au long de sa carrière avec des critiques et des remises en question de styles différents et bien qu’il ait déjà décidé de se retirer du football, encore une fois, c’est controversé. Mais cette fois c’est Antonio lui-même qui a publié une vidéo sur son Twitter, dans l’intention de faire taire la bouche de ceux qui l’ont interrogé.

En 2019, il était au centre des accusations par Carlos Manzur, membre du Conseil de la Fédération équatorienne qui assuré que lors de la Copa América au Brésil les joueurs de l’équipe nationale ils ont célébré avec des boissons alcoolisées dans la chambre d’Antonio. Avant longtemps, le ancien joueur a publié une vidéo dans laquelle il a nié les événements décrits par Carlos Manzur.

Lassé des critiques, Antonio a décidé de fermer son compte Twitter, mais samedi dernier, il a décidé de publier une vidéoou pour obtenir tout de suite, fermez la bouche de ceux qui l’interrogent. “Quand tu es capitaine de cette équipe et que tu joues ici, alors là on se parle. Pour toujours Manchester United“, a-t-il exprimé.

L’arrière droit a défendu les couleurs de l’équipe anglaise de la saison 2009 à la saison 2018-2019 et a réussi à ajouter plusieurs étoiles. Il est devenu champion de la Premier League, League Cup, FA Cup, Europa League et Community Shield. Mais malgré tout cela, lors de son séjour dans l’équipe anglaise critiques et questionnements l’accompagnaient. Après avoir terminé son séjour au club anglais, l’Equatorien a décidé d’aller au Ligue de Quito et terminer sa carrière dans le Querétaro du Mexique.

Enfin cette année, c’était quand à 35 ans a décidé après sa blessure de s’éloigner du terrain et publiez une déclaration sur vos réseaux sociaux. “LUne blessure au genou m’est apparue à l’âge de 29 ans et il est temps de dire merci à ce beau sport”. “Je quitte Querétaro en voulant vraiment voir tout le stade, Je remercie les fans pour leurs messages, continuez à soutenir l’équipe comme ils le font car ils se font sentir & rdquor;, a-t-il remercié le Mexique.

Encore une fois, le footballeur montre son rejet des critiques constantes vous obtenez des fans et cherchez un moyen d’invoquer le respect. Pour cette raison même a décidé de poster une vidéo du stade Manchester Unites réclamer son itinéraire et faire taire ceux qui n’étaient pas satisfaits de ses réalisations.