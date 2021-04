Antony Blinken autorise le drapeau LGBT dans les ambassades et consulats américains ⋆ .

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’adresse à une cérémonie de bienvenue après son arrivée au département d’État à Washington, DC, le 27 janvier 2021 (Crédit: Carlos Barria / .)

Le secrétaire d’État Antony Blinken autorisera les ambassades et consulats américains du monde entier à arborer le drapeau de la fierté LGBTQ sur le même mât que le drapeau américain, selon un nouveau rapport.

La directive de Blinken, rapportée pour la première fois par Foreign Policy, intervient après que l’administration Trump a rejeté les demandes des ambassades d’afficher le drapeau arc-en-ciel sur le même poteau que le drapeau américain pendant le mois de la fierté LGBTQ en juin.

Le changement de politique permet au drapeau de flotter avant le 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, jusqu’à la fin juin, selon le New York Times.

Dans un câble confidentiel adressé aux postes diplomatiques autorisant le changement de politique, Blinken a déclaré que chaque mission ne sera pas tenue d’afficher le drapeau, selon le Times, et que les dirigeants auront le pouvoir de «déterminer qu’un tel affichage est approprié à la lumière du contexte local. conditions.”

Sous l’administration Trump, certaines ambassades ont affiché le drapeau de la fierté séparément du drapeau américain, y compris en Corée du Sud, où le drapeau arc-en-ciel figurait sur la façade d’un bâtiment. Cependant, il a finalement été supprimé.

En 2019, le vice-président de l’époque, Mike Pence, a déclaré à NBC News que la politique de l’administration visait à créer l’unité.

«Comme l’a dit le président le soir de notre élection, nous sommes fiers de pouvoir servir tous les Américains», a déclaré Pence. «Nous ressentons tous les deux cela avec passion, mais en ce qui concerne le mât américain, les ambassades américaines et les capitales du monde entier, un drapeau américain flotte.»

Pence a noté que l’administration Trump n’avait «mis aucune restriction» sur le drapeau de la fierté flottant ailleurs dans les ambassades américaines.

Pendant ce temps, le département d’État de Biden a déclaré au New York Post dans un communiqué que le président «pense que la force de l’Amérique se trouve dans sa diversité. L’Amérique est plus forte, chez elle et dans le monde, lorsqu’elle est inclusive. »

«Reconnaissant que le contexte de chaque pays est différent, les ambassades et consulats américains élaborent des plans individuels pour sensibiliser à la violence, aux violations des droits de l’homme et à la discrimination visant les personnes LGBTQI +, y compris des affichages extérieurs appropriés», ajoute le communiqué.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.