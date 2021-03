ANTS Digital pour gérer le mandat numérique de Navneet Education Limited

L’objectif de ce partenariat est de construire une forte visibilité de la marque, de stimuler l’engagement et de créer une base d’abonnés actifs dans l’espace numérique.

Navneet Education Limited a confié son mandat numérique à ANTS Digital, une agence de services de marketing axée sur la technologie. L’agence sera chargée de piloter les communications marketing numériques, la planification stratégique des campagnes numériques et la réflexion créative pour Youva – la marque de papeterie domestique, et HQ – la marque de papeterie de bureau haut de gamme de la maison Navneet.

Conformément à son mandat, ANTS Digital contribuera à accroître la sensibilisation numérique à Youva et à HQ, et à divers produits papier et non papier qui en découlent. L’objectif de ce partenariat est de renforcer la visibilité de la marque, de stimuler l’engagement et de créer une base d’abonnés actifs dans l’espace numérique grâce à la planification stratégique et à l’exécution de campagnes.

«Nous sommes heureux de nous associer à ANTS Digital pour renforcer et améliorer la présence numérique de Youva et du siège. Nous sommes convaincus que leur expertise nous aidera à faire passer nos marques au niveau supérieur », a déclaré Abhijit Sanyal, directeur de la stratégie à Youva, Navneet.

«Nous sommes très fiers de partager qu’ANTS s’est associé à Navneet en tant que partenaire créatif et numérique. Nous sommes ravis d’offrir nos principaux services stratégiques, créatifs et numériques à leurs marques Youva et HQ et de contribuer à transformer leur engagement numérique. Les deux marques ont un public complètement diversifié, et nous sommes impatients de créer des histoires et des expériences uniques pour les marques », a ajouté Sanjay Arora, PDG d’ANTS Digital Private Limited, à propos de l’association.

ANTS est une agence de services marketing de la nouvelle ère, axée sur la technologie, qui tire parti de l’expertise numérique pour proposer des solutions de stratégie de marque, de contenu, de création, de conception d’expérience et de conception Web pour les entreprises et les marques de divers segments de marché. Ils assurent une synergie entre les connaissances des consommateurs, le positionnement de la marque et les dernières plates-formes technologiques pour faire ressortir les marques et le marketing parmi le désordre.

Lire aussi: #BackToBusiness: Aravind Sanka de Rapido sur la stratégie à suivre pour rebondir

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook