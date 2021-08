Anu Malik se fait troller pour avoir « copié » l’hymne national israélien Hatikvah

in

Anu Malik était le compositeur de la musique du film Diljale et sa musique a été un énorme succès auprès du public à cette époque (Photo: IE)

Anu Malik, chanteuse et compositrice, a été massivement trollée sur le site de micro-blogging Twitter aujourd’hui après qu’Israël a remporté sa première médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le directeur musical de 60 ans a été interpellé aujourd’hui sur Internet pour avoir plagié l’hymne national d’Israël. –Hatikvah pour sa chanson ‘Mera Mulk Mera Desh’ du film Diljale de 1996.

Le clip vidéo d’une minute 20 secondes de l’hymne national d’Israël aux Jeux olympiques de Tokyo est devenu viral en un rien de temps alors que les internautes ont porté l’affaire à l’attention de tout le monde qu’Anu Malik, qui a également été trollé pour avoir plagié de la musique dans le passé, a encore une fois répété l’histoire en « copiant » l’hymne national d’Israël – Hatikvah. L’hymne national a été composé au XIXe siècle et en 1948, il a été adopté comme hymne national d’Israël.

Depuis que la nouvelle a attiré l’attention de tout le monde, des mèmes et des trolls ont commencé à affluer de partout avec l’un d’eux écrivant : Grâce à Internet, nous le savons maintenant.

Anu Malik était le compositeur de la musique du film Diljale et sa musique a été un énorme succès auprès du public à cette époque. Le film (Diljale) est sorti en 1996 et mettait en vedette des acteurs comme Ajay Devgn, Madhoo et Sonali Bendre dans les rôles de premier plan.

