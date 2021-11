Anuel AA a créé « Dictadura » – Music News

Cette chanson fera partie du troisième album d’Anuel AA intitulé « Legends Never Die », et bien qu’il ait récemment partagé le nom de l’album avec ses fans, il n’a pas encore annoncé la date de sortie.

Anuel AA a créé « Dictadura », sa nouvelle chanson accompagnée d’un clip réalisé par lui-même, qui fera partie du troisième album intitulé « Las Leyendas Never Die », et bien qu’il ait récemment partagé le nom de l’album avec ses fans, il n’a pas encore annoncé la date de sortie.

« Dictatorship » a été produit par Subelo Neo et Machael, et écrit par Mora et Anuel, qui étaient également en charge du concept du clip, qui a été tourné à Miami et montre un étudiant et joueur de basket amoureux d’une fille qui a un petit ami, avec qui vous commencez une relation secrète.

Tout au long du clip, Anuel partage une intrigue sportive chronique inspirée par l’emblématique et légendaire joueur de basket-ball de la NBA, Michael Jordan, qui a commencé sa carrière en jouant au basket-ball universitaire en Caroline du Nord, où il a fréquenté l’université et a ensuite été recruté pour la NBA.

Sur les photos, Anuel reflète la chaîne d’événements de Michael Jordan au début de sa carrière. « Depuis un an, mes fans attendent que plus de musique sorte et je tease un nouvel album, et nous sommes enfin là », a noté Anuel AA.

« Le concept de cette vidéo était d’établir dans le message que toutes les légendes ont une histoire d’où elles ont commencé, qui est devenue leur héritage (…) J’ai hâte que vous voyiez ce qui va arriver, mais je veux que vous le être inspiré par la façon dont les légendes ont influencé ma carrière et mon histoire », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, l’amour d’Anuel pour le basket-ball est devenu plus évident lorsqu’il est devenu investisseur / propriétaire d’une équipe appelée Capitanes de Arecibo de la Ligue nationale supérieure de basket-ball (BNS) de Porto Rico. En outre, il est récemment devenu le sponsor principal de la Ligue nationale supérieure de basket-ball féminin à Porto Rico.

Tous les joueurs portent un logo bien visible avec la phrase emblématique d’Anuel, « Real Hasta La Muerte » sur leurs uniformes. L’éducation sportive, le développement et l’égalité à Porto Rico sont au centre de l’attention d’Anuel, qui continuera à travailler sur l’innovation sportive sur l’île pour la génération qui lui succédera.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Qu’est-ce que tu en penses? On vous laisse le lien pour que vous puissiez le voir : https://www.youtube.com/watch?v=S5V9Dv6r5Co