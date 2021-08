Anuel AA est-il positif ? Prenez de l’oxygène avant de donner un spectacle ! | Instagram

Un éventuel cas positif de la maladie redoutée pourrait ajouter une nouvelle victime de la Musique, Anuel AA, qui semble recevoir oxygène en quelques images : “Essayer de récupérer pour samedi”, a-t-il commenté, suscitant l’inquiétude dans une vidéo.

Il jusqu’à il y a quelques mois “Le petit ami de Karol G“, est apparu dans l’un de ses récents concerts au Mexique et a déclenché beaucoup d’inquiétude parmi ses partisans, il était donc inévitable de penser que l’état d’Anuel AA est dû à un test positif pour l’infection.

L'”interprète de musique urbaine” apparaît dans une série de vidéos d’un compte Instagram, la santé de la “rappeur“, a suscité des inquiétudes depuis qu’il a utilisé un masque et une perfusion intraveineuse, sans explication.

Le chanteur d’origine portoricaine, Anuel AA, a accompagné les images controversées d’un bref message qui se lit comme suit :

J’essaye de récupérer pour samedi. Si Dieu me le permet, je peux vous offrir un spectacle parfait comme je le fais toujours au Mexique, lit-on dans le message de la vidéo partagée par la chaîne YouTube ‘Gossip No Like’.

Les paroles de « l’interprète de reggaeton et piège latin”, a laissé entendre que son état de santé n’était pas des plus favorables puisqu’avant de commencer un concert en terre aztèque, il avait apparemment besoin d’oxygène et de sérum.

Jusqu’à présent, la cause ou la raison pour laquelle Emmanuel Gazmey Santiago, artistiquement connu sous le nom d’Anuel AA, apparaît de cette manière est inconnue, et il n’a pas été confirmé si à un moment donné il a été testé positif et était toujours aux prises avec les séquelles et les complications de la état. .

D’après ce que ses fidèles fans espèrent à un moment donné, connaître les détails de sa santé, jusqu’à il y a quelques mois encore, le natif de Carolina, Porto Rico, aurait surpris après sa réapparition avec son ancien partenaire, le chanteur également Karol G.

Le couple d’interprètes, qui aurait confirmé la rupture de leur relation, a été capturé à Miami dans ce qu’ils ont qualifié de possible “réconciliation“.

Après que des rumeurs d'”infidélité” se soient répandues dans la relation, et c’est l’artiste colombienne elle-même qui a confirmé la rupture de sa relation amoureuse avec l’artiste de 28 ans, ils ont été capturés ensemble dans les rues d’une belle ville américaine.

La nouvelle a provoqué une forte controverse et les commentaires sur son éventuel retour ont été attisés de manière choquante.

Tout s’est passé lors de l’une des émissions les plus récentes de la célèbre émission “Suelta la Sopa”, dans le programme, diverses images des artistes ont été montrées lors de leur rencontre dans un restaurant de South Beach, Miami, où Anuel attendait Karol fumer une cigarette tout en discutant de manière divertissante.

A partir de ce moment, un caméraman a été averti et comme prévu, peu de temps après, les paparazzi susmentionnés de l’émission télévisée ont observé le jeune fils du célèbre et mentionné chanteur, qui, accompagné d’un adulte, est monté dans la luxueuse voiture du Bichota. majeur, pour obtenir un forfait.

En quittant les lieux, malgré le fait que Karol G ait voulu passer inaperçu des caméras en se couvrant la tête, ce sont en fait ses longs cheveux bleus qui l’ont trahie, alors maintenant des spéculations sur une réconciliation ou l’idée qu’ils ne se sont jamais séparés Ils commencent d’exploser sur les réseaux sociaux, par les millions de fans qu’ils ont à travers le monde.

Cependant, grâce à ces images qui ont circulé dans une section du réseau, des milliers d’utilisateurs ont assuré que l’amour entre eux serait revenu, du fait que le Colombien et le Portoricain se seraient rencontrés au cours de cette semaine, et ils étaient tous les deux également capturé dans un autre restaurant renommé de la ville susmentionnée.