Anuel AA lance une nouvelle chanson et un nouveau clip avec Jhay Cortez et Myke Towers

Le célèbre artiste urbain portoricain Anuel AA a sorti ce vendredi son nouveau single, «Súbelo», avec ses compatriotes et collègues Jhay Cortez et Myke Towers, et qui fera partie de son prochain album, «Las Leyendas Never Die».

Pour le single et le clip vidéo, le trio d’interprètes partage des paroles qui font référence à la vie de joueurs de renom tels que l’ancien joueur dominicain Robinson Canó, Miguel Rojas, des Miami Marlins, et Guillermo Heredia, des champions, Atlanta Braves. tourné au Marlins Stadium de Miami.

« Pour moi, avoir ces légendes de la MLB dans ma vidéo a donné vie à ma vision pour que mes fans soient inspirés », a déclaré Anuel AA dans un communiqué de presse.

« Pendant un moment, pendant cette vidéo, j’ai eu l’impression d’être une légende du baseball. Je veux vraiment que mes fans sachent que le concept général est d’inspirer quand on tombe, on se relève et tout est possible », a-t-il ajouté.

Dans cette vidéo, Anuel a rendu hommage au regretté et légendaire joueur de baseball portoricain Roberto Clemente.

Cette nouvelle chanson et clip d’Anuel AA vient après la sortie de « Leyenda », inspiré par des personnalités sportives légendaires comme Michael Jordan et Kobe Bryant, et « Dictadura ».

Cette deuxième vidéo recrée l’histoire d’un basketteur de l’Université de Caroline du Nord qui, comme Jordan, est sélectionné au NBA Rookies Draw par les Chicago Bulls.

Nous laissons le lien ici pour que vous profitiez de ce grand thème : https://www.youtube.com/watch?v=J4_W-R3iPJ8