Anup Chandra Pandey, ancien responsable de l’IAS de l’UP-cadre, nommé commissaire aux élections

in

Anup Chandra Pandey (62 ans) quittera ses fonctions en février 2024.

Anup Chandra Pandey, ancien cadre de l’IAS de l’Uttar Pradesh, a été nommé commissaire aux élections par le gouvernement central. Pandey est un officier de l’IAS à la retraite du lot 1984. “Conformément à la clause (2) de l’article 324 de la Constitution, le président a le plaisir de nommer Shri Anup Chandra Pandey, IAS (Retd) (UP:1984) en tant que commissaire électoral à compter de la date à laquelle il prend ses fonctions”, a déclaré la notification de la gazette officielle.

Le président de l’Inde nomme Shri Anup Chandra Pandey, IAS (retraité) (lot 1984) en tant que commissaire aux élections à compter de la date à laquelle il prend ses fonctions pic.twitter.com/d0f72sqjvn — PIB Au Bihar ???????? Masque toi ???? (@PIB_Patna) 9 juin 2021

Une notification à cet égard a déjà été émise par le Département législatif du ministère de la Loi et de la Justice. La commission électorale travaille avec un poste vacant depuis que l’ancien CEC Sunil Arora a quitté ses fonctions le 12 avril, il y a près d’un mois. Alors que Sushil Chandra est le CEC, Rajiv Kumar est l’autre commissaire aux élections, en plus d’Anup Chandra Pandey, nouvellement nommé. La nomination de Pandey a reconstitué la commission de trois membres à sa pleine force. Le corps électoral a des tâches cruciales à accomplir, notamment des élections législatives dans l’Uttar Pradesh, le Pendjab, Goa, le Manipur et l’Uttarakhand au début de l’année prochaine.

Pandey (62 ans) quittera ses fonctions en février 2024, juste avant les prochains scrutins de Lok Sabha qui se tiendront vers mars 2024. Selon les critères d’âge guidant les commissaires électoraux, l’âge de la retraite a été fixé à 65 ans. Pandey aura environ trois ans pour siéger au corps électoral. Né le 15 février 1959, Pandey a occupé plusieurs postes clés, dont celui de secrétaire en chef de l’Uttar Pradesh sous le ministre en chef Yogi Adityanath.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.