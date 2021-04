Anupam Kher de New Amsterdam ne revient pas au spectacle, voici le dernier

Même s’il sera étrange de regarder New Amsterdam sans le Dr Kapoor, on ne peut qu’espérer que ce ne sera pas éternel. Mais quelle pourrait être la suite pour le gang New Amsterdam? Y aura-t-il un nouveau médecin pour prendre la place de Kapoor ou y aura-t-il simplement un vide dans les couloirs et le hall qui se fera sentir pour le reste de la saison? L’émission a heureusement présenté un chef intérimaire très compétent de la neurologie, mais les sorties des stars de toute émission sont difficiles, surtout si l’acteur est dans la série depuis le tout début, un peu comme Anupam Kher.