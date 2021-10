Anupam, le plus ancien multiplex d’Inde, rouvre ses portes avec No Time to Die de Bond à Delhi

PVR Saket peut accueillir plus de 700 personnes en même temps pour regarder quatre films différents sur quatre écrans différents. (Crédit : L’Indian Express)

PVR Anupam, 24 ans, un point focal pour les cinéphiles du sud de Delhi, a rouvert ses portes sous le nom de PVR Saket jeudi après être resté fermé au cours des deux dernières années. Le multiplexe flanquant de 4 grands écrans était unique en son genre il y a 24 ans, lorsque la société australienne Village Roadshow a ouvert le premier multiplexe du pays dans la ville. La population de la ville habituée à regarder dans des salles à écran unique était devenue folle de joie à la vue de PVR Anupam qui jouait quatre films différents en même temps avec des installations de pointe. Depuis lors, non seulement à Delhi, mais même d’autres métropoles et villes plus petites ont plusieurs multiplexes, mais l’affection associée au PVR Anupam persiste, a rapporté l’Indian Express.

Jeudi, après une interruption de deux ans, le PVR Anupam a ouvert ses portes aux habitants de la ville sous le nom de PVR Saket. Le dernier film de James Bond, No Time To Die a volé la vedette lors de la cérémonie d’ouverture de PVR Saket jeudi alors que le public revivait son ancienne expérience de regarder un film à PVR Anupam. Le président de PVR Ltd, Ajay Bijli, a déclaré à l’Indian Express que PVR Anupam lui tenait à cœur car il s’agissait du premier multiplex du pays et n’est rien de moins qu’une propriété patrimoniale pour le groupe. PVR Saket peut accueillir plus de 700 personnes en même temps pour regarder quatre films différents sur quatre écrans différents.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’état des salles de cinéma et des multiplexes est pour le moins catastrophique, le public préférant les plateformes Over The Top diffusant un contenu de qualité et sortant même de nombreux blockbusters dont la sortie en salles était envisagée. Bijli a déclaré que regarder des films sur grand écran était dans l’ADN des gens et malgré les moments difficiles que les salles de cinéma et les théâtres ont traversés, les salles de cinéma et les théâtres sortiront bientôt de l’état d’inactivité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.