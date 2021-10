Anupriya Acharya réélue présidente de l’AAAI

Ashish Bhasin sera le membre d’office du nouveau comité exécutif de l’AAAI.

Anupriya Acharya, PDG – Asie du Sud, Publicis Groupe, a été réélue présidente de l’Advertising Agencies Association of India (AAAI) pour l’année 2021-2022 lors de l’assemblée générale annuelle de l’AAAI, qui s’est tenue le 30 septembre 2021. , l’organe a également réélu Prasanth Kumar, PDG de GroupM Media India, au poste de vice-président de l’association. Les autres membres élus du comité exécutif sont Ranadeb Barua, PDG du groupe, Havas Worldwide India Pvt Ltd ; Mohit Joshi, PDG de Havas Media India Pvt Ltd ; Kunal Lalani, MD, Crayons Advertising Pvt Ltd; Rohan Mehta, PDG, Kinnect Media Pvt Ltd et Vivek Srivastava, directeur général adjoint, Innocean Worldwide Communication Pvt Ltd. Le président sortant, Ashish Bhasin sera le membre d’office du nouveau comité exécutif de l’AAAI.

Pour Anupriya Acharya, présidente de l’AAAI, au cours de la dernière année, compte tenu du contexte pandémique, la principale priorité du comité a été d’aider ses membres à traverser les temps difficiles. «Notre comité exécutif a été ferme sur ce point et malgré des réunions virtuelles, il a fait d’énormes progrès. Nous avons également pris de multiples initiatives pour basculer vers la nouvelle normalité, préparer l’association pour l’avenir et favoriser l’inclusivité. En effet, au-delà de la création et des médias, les agences digitales s’y intéressent elles aussi et deviennent membres à part entière de l’association. Avec l’ouverture des marchés, la CE et moi-même sommes impatients de poursuivre ces initiatives », a-t-elle ajouté.

L’Association des agences de publicité de l’Inde (AAAI) est une association commerciale d’agences de publicité à but non lucratif, dirigée et gérée par l’industrie, formée en 1945, pour promouvoir leurs intérêts dans l’industrie afin qu’elles continuent à jouer un rôle essentiel et toujours présent. contribution croissante à la nation. L’AAAI est aujourd’hui représentative, avec un très grand nombre de petites, moyennes et grandes agences parmi ses membres, qui représentent ensemble près de 80% de l’activité publicitaire placée dans le pays.

