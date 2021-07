Anuraag Srivastava nommé PDG de Rainshine Entertainment India

Neeraj Bhargava, président-directeur général de Rainshine Global, conduira l’expansion commerciale à l’échelle mondiale et défendra la création des offres Rainshine Media Fintech

La société de médias et de divertissement Rainshine Global a nommé Anuraag Srivastava au poste de PDG de Rainshine Entertainment (Inde) pour stimuler la croissance de la société en Inde. Rainshine Entertainment connaît une croissance rapide, ajoute de nouvelles capacités et, en tant qu’industrie, est encore en phase initiale de croissance en Inde, a déclaré Anuraag Srivastava, PDG de Rainshine Entertainment (Inde). « Je m’engage à bâtir une entreprise avec une équipe exceptionnelle. Notre objectif sera de développer une réputation pour un contenu de qualité et de bâtir notre profil en tant que leader de l’industrie., a-t-il ajouté.

En outre, la société étendra ses offres de contenu à l’échelle mondiale et lance officiellement une nouvelle filiale – Rainshine Media Fintech. Rainshine Global étendra son empreinte mondiale en se concentrant sur la création de spectacles et de films basés sur des thèmes indiens et mondiaux pour un public hors de l’Inde. Il a déjà établi des équipes et des partenariats aux États-Unis et au Royaume-Uni pour organiser du contenu sur des idées et des sujets universellement pertinents afin d’attirer les téléspectateurs du monde entier.

Rainshine Entertainment (Inde) tirera parti de l’adoption croissante du contenu numérique dans le pays. Grâce à des collaborations stratégiques, des acquisitions et des syndications, il introduira du nouveau contenu et élargira ses offres à un public plus large. La société vise à créer un large éventail de contenus audio et vidéo courts et longs, allant des podcasts, des séries scénarisées, des longs métrages et des documentaires. Les studios de contenu détenus et partenaires de Rainshine, tels que CM Studios, FirstAction, Manzar Studios, Rainbox Studios, Weirdass Comedy et les opérations indiennes de Rainshine Animation, seront désormais gérés sous cette entité.

Pendant ce temps, Rainshine Media Fintech, la nouvelle filiale, se concentrera sur le développement d’une variété d’options de financement allant du crédit média aux jetons numériques créés sur la plate-forme Blockchain propriétaire de Rainshine.

Pour Neeraj Bhargava, fondateur, président et PDG de Rainshine Global, la société a réussi à créer et à explorer des formats intéressants, qu’il s’agisse de contenu court ou long. «Nous essayons constamment d’innover et de proposer des idées nouvelles et uniques pour les longs métrages, les émissions au format numérique et télévisé et les podcasts. Anuraag Srivastava a mené cela admirablement et a intégré nos sociétés partenaires dans une offre complète. Nous avons de très grandes attentes de croissance ici et je suis ravi qu’il prenne la tête de nos activités en Inde », a-t-il ajouté.

