Anurag Thakur est le nouveau ministre de l’Information et de la Radiodiffusion

Député de l’Himachal Pradesh, Anurag Thakur était ministre d’État aux Finances.

Suite à la démission mercredi du ministre du Cabinet de l’Union Prakash Javadekar, Anurag Thakur a été nommé ministre de l’Information et de la Radiodiffusion dans le cadre du méga remaniement ministériel du gouvernement Narendra Modi. En plus d’I&B, Thakur a également été nommé ministre des Sports et de la Jeunesse. Député de l’Himachal Pradesh, Anurag Thakur était ministre d’État aux Finances.

Avant l’élargissement et le remaniement ministériel, 13 ministres syndicaux – le ministre de l’Éducation Ramesh Pokhriyal, le ministre de la Santé Harsh Vardhan, le ministre des Animaux et de l’Élevage Pratap Sarangi, la ministre de la Protection des femmes et de l’enfance Debasree Chaudhuri et le ministre du Travail Santosh Gangwar, le ministre d’État à l’Éducation Sanjay Dhotre, Le ministre des produits chimiques et des engrais de l’Union DV Sadananda Gowda, le MoS Jal Shakti et la justice sociale et l’autonomisation Ratan Lal Kataria, le député d’Asansol et le MoS Environnement, forêts et climat Babul Supriyo, le député de Jalna et le MoS pour la consommation Raosaheb Patil Danve, le ministre de l’informatique Ravi Shankar Prasad, Le ministre de l’Environnement Prakash Javadekar et le ministère de la Santé et du Bien-être familial Ashwini Choubey ont démissionné de leur poste respectif.

Javadekar a pris la direction du ministère de Smriti Irani qui est devenu le quatrième ministre I&B du gouvernement Modi. Il avait également été ministre I&B dans le précédent gouvernement NDA.

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 30 juin au 6 juillet 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.