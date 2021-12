Anushka Sharma remercie Paps de ne pas avoir publié les photos de sa fille Vamika et veut qu’elle « vive sa vie libre »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Anushka a exprimé sa gratitude aux paparazzi indiens et à la fraternité des médias de ne pas publier d’images et de vidéos de Vamika et a demandé aux quelques personnes qui portaient les images/vidéos de les aider à protéger leur vie privée.

L’acteur de Bollywood Anushka Sharma et le skipper indien Virat Kohli avaient décidé de garder leur fille Vamika à l’abri des projecteurs et n’a pas encore partagé de photos d’elle sur les réseaux sociaux. Récemment, l’actrice a remercié les médias et les paparazzis de ne pas avoir diffusé de photos et de vidéos de sa fille et de respecter leur « vie privée » à ce sujet.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Anushka a exprimé sa gratitude aux paparazzi indiens et à la fraternité des médias de ne pas publier d’images et de vidéos de Vamika et a demandé aux quelques personnes qui portaient les images/vidéos de les aider à protéger leur vie privée. Elle a en outre demandé de l’aide pour permettre à son enfant d’avoir une chance de vivre librement sans l’attention des médias et des réseaux sociaux.

Comme Vamika grandit et qu’ils ne peuvent pas restreindre ses mouvements, elle a demandé le soutien de la fraternité des médias pour maintenir la retenue en la cliquant ou en la filmant. Elle a également remercié ses fans clubs d’avoir fait tout leur possible pour ne pas publier d’images de son premier-né et a qualifié l’acte de « gentil et mature ».

Anushka et Virat ont accueilli leur premier enfant le 11 janvier 2021 à l’hôpital Breach Candy de Mumbai. Récemment comme le. Couple parti en Afrique du Sud pour la prochaine série indienne de cricket, Virat a sauté sur ses pieds et a demandé aux photographes de ne pas prendre de photos de sa fille.

Récemment, s’ouvrant sur l’équilibre entre la maternité et ses engagements professionnels, elle a dit qu’elle voulait prendre un congé et comprendre quel genre de travail elle souhaite faire ensuite. Elle a également salué le soutien de Virat pour elle pendant les trois premiers mois «horribles» de sa grossesse lorsqu’il a choisi d’être à ses côtés et de ne pas voyager pour des tournois de cricket.

Côté travail, Anushka produit le fils d’Irrfan Khan, le premier film de Babil Khan, Qala sous sa bannière Clean Slate Filmz, avec également Sakshi Tanwar. Elle n’a pas encore annoncé son prochain projet d’acteur.

