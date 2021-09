Anxiété climatique : diplomatie pataugeant et COVID-19 mal géré

Ce bouleversement virologique couplé au réchauffement climatique inquiète la jeunesse du monde. (Image représentative)

Par Syed Ali

La crise actuelle du COVID a affecté l’évolution de notre espèce de plus de manières que ne peut l’expliquer notre capacité limitée à comprendre les traumatismes humains. Les piliers du développement humain ; La productivité économique, la santé mentale, les échanges sociaux et le taux de mortalité ont tous été compromis au cours des deux dernières années et pourraient peut-être s’étendre dans un avenir prévisible. Ce bouleversement virologique couplé au réchauffement climatique inquiète la jeunesse du monde.

Le réchauffement de la planète augmente le niveau des océans à un rythme tragiquement rapide, nous noyant potentiellement et faisant couler des mégapoles pleines de vigueur juvénile. La communauté scientifique qui étudie la crise climatique a publié l’estimation du temps restant avant que des dommages majeurs aux infrastructures urbaines ne soient infligés. Les experts politiques ont conçu des stratégies pour mettre en œuvre les objectifs préindustriels sous 2C et laisser notre planète rester un centre pour la créativité et la productivité des jeunes. Malgré cela, il nous manque un effort mondial coordonné pour atteindre les objectifs visant à arrêter le réchauffement de notre planète. Il est temps pour nous de réévaluer la pertinence de nos systèmes de gouvernance actuels et leur capacité à faire face au cataclysme mondial. Nos systèmes existants sont des modèles de gouvernance d’après-guerre conçus pour éviter la domination de la supériorité nationale et raciale sur les uns et les autres. Surtout, l’ampleur de la mauvaise gestion du COVID-19 est la preuve ipso facto de l’inaptitude de nos modèles politiques à faire face à une crise majeure.

La crise du COVID-19 et les catastrophes climatiques toujours plus nombreuses inquiètent les jeunes générations ; inquiets quant à leur avenir, causés par des catastrophes environnementales régulières susceptibles d’inverser tous les progrès réalisés au cours des millénaires au cours d’une vie. Aggravée par la crise actuelle qui a déjà gravement touché deux années autrement productives d’une génération qui aurait autrement été à l’aventure dans le monde entier, exerçant son droit inné à innover et à créer dans sa jeunesse.

Les fermetures mondiales ont affecté les moyens de subsistance des jeunes, augmentant par la suite la dette sur un marché où l’automatisation rend les organisations légères et efficaces. Il existe un lien inextricable entre des moyens de subsistance sûrs et l’innovation des jeunes ; malheureusement, cela se corrode chaque jour en raison du chômage endémique qui augmente les insécurités économiques dans la démographie plus jeune. Une société appauvrie, sans emploi et stressée peut ne pas progresser autant que nécessaire pour prendre des risques plus importants pour la réduction de la pauvreté dans le monde.

Un récent jibe d’un éminent satiriste américain disait: «Il y a une pandémie et la mauvaise nouvelle est que le gouvernement est aux commandes. La gestion du COVID-19 par le gouvernement a été inefficace et le développement en cours contre le réchauffement climatique n’est pas suffisamment agressif. Un indicateur essentiel pour mesurer l’engagement d’une nation envers le changement climatique est inscrit dans l’article 4 de l’accord de Paris, par lequel il oblige les pays à soumettre leurs stratégies de décarbonation ; un document d’étape pour éliminer progressivement les sources émettrices de carbone. Sur les 194 signataires de l’accord de Paris, seuls 31 pays ont soumis leur plan pour une économie neutre en carbone.

Il y a une dissonance massive dans la crise climatique, le financement et la diplomatie. L’accord de Paris à l’article 9,10,11 établit le protocole de financement pour une relance résiliente au changement climatique pour les économies en développement et émergentes. Ce financement proposé se fait par le biais d’un Fonds mondial pour le climat (FVC) dans le but de mobiliser 100 milliards de dollars d’investissements annuels d’ici 2020. A ce jour, le financement total reçu par le FVC est de 8,9 milliards de dollars dont 5,8 milliards de dollars sont en phase de mise en œuvre. D’autre part, les fonds philanthropiques constituent une part importante des financements climat ; un engagement récent du milliardaire Jeff Bezos estimé à 10 milliards de dollars avec un engagement annuel de 500 millions de dollars. Cependant, tout cela éclipse collectivement les 86 000 milliards de dollars estimés, soit 2,5 % du PIB mondial annuel requis pour mettre en œuvre l’accord de Paris.

Ce qui rend les jeunes inquiets pour l’avenir, c’est l’incapacité déplorable des gouvernements à atteindre l’objectif des 2C. Six ans après le début de l’accord de Paris et tout ce que nous avons, c’est un autre traité international, embourbé dans des embrouilles politiques, diminuant l’espoir de sauvegarder notre avenir. Même si nous insistons suffisamment aujourd’hui, cela n’arrêtera pas la fonte des glaciers, les forêts en feu, les prairies asséchées, les crues soudaines et les rivières qui se brisent. À l’éco-stress s’ajoute l’ordre politique mondial inepte qui ne veut pas se ressaisir. Malheureusement, nous pourrions franchir le 3C au-dessus du niveau préindustriel, augmenter le niveau de la mer de plusieurs mètres, rendre les échecs de récolte imminents, détruire les récifs coralliens, y compris la forêt amazonienne, jouant un rôle crucial dans l’équilibre de l’écosystème de notre planète. Inutile de dire que dans une brève période de cette catastrophe naturelle, la majorité de la population plus jeune sera perdue à cause d’un conflit ; provoquant des troubles civils et ajoutant encore à l’anxiété climatique.

Nous retardons la réponse à un problème majeur par le biais de vieilles chicanes énergétiques remplies de personnes désespérées pour sauver leur emploi et non la survie de notre planète. Nous devons séparer le changement climatique de la politique et de la diplomatie. La technologie est l’outil entre nos mains. Par conséquent, la microsurveillance des émissions de carbone par les ménages et les entreprises en taxant à la fois les particuliers et les entreprises est une mesure indispensable. Nous devons également faire progresser les progrès de notre entreprise dirigée par des jeunes et de notre innovation vers la durabilité. Prendre des décisions difficiles sans manipulation peut changer le cours de l’histoire et sauver notre jeune génération du fléau du changement climatique.

(L’auteur est un analyste indépendant sur la politique et la durabilité. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Twitter : @Alinyst)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.