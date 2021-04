Anxiété d’appréciation à l’ère de la pandémie Covid-19

La santé mentale et les problèmes mentaux deviennent de plus en plus une préoccupation dans le pays et dans le monde entier depuis le début de la crise du COVID.

Par Marcos Segador Arrebol

2020 a certainement été sans précédent. Avec un niveau d’incertitude à un niveau record, l’idée d’une évaluation après 2 ans a considérablement accru l’anxiété des employés. L’année a été difficile pour l’économie, mais l’un des aspects qui a été plus touché que d’autres est la santé mentale de India Inc. Au cours de cette année, les gens ont géré et équilibré le travail domestique et de bureau, veillant à ce que leur famille soit en sécurité au en même temps, en s’assurant que leurs performances sont à un niveau record. Toutes ces choses n’ont pas seulement contribué à l’épuisement de la santé mentale, mais ont également conduit à de multiples épuisements qui les ont gravement touchés. Cette situation a été reflétée dans la récente étude de Gi Group «All in the Mind: The State of Mental Health in Corporate India» qui indique que 48% des employeurs interrogés ont reconnu que Covid-19 avait un impact direct sur leur santé mentale. bien-être dont seulement 29% ont pris des mesures pour faire face à la situation.

La santé mentale et les problèmes mentaux deviennent de plus en plus une préoccupation dans le pays et dans le monde entier depuis le début de la crise du COVID. La pandémie a mis en première page un problème auquel, en général, le pays n’a pas prêté suffisamment d’attention. Notre rapport indique que 94% des employeurs sont conscients des problèmes de santé mentale et même 70% pensent que la santé mentale a un impact sérieux ou significatif sur la performance ou la croissance organisationnelle … mais malgré cela, seulement 9% des employeurs de notre enquête ont déclaré prendre action pour y remédier.

L’expérience montre que la saison des évaluations est un moment particulier où les employés peuvent traverser des épisodes d’anxiété aggravés. L’imprévisibilité de la pandémie associée à celle des évaluations a créé des défis à la fois pour l’employé et pour l’employeur. Bien que les gens soient conscients des problèmes liés à la santé mentale, ils ont souvent tendance à ignorer les symptômes ou ont de la difficulté à reconnaître les problèmes. C’est là que les employeurs et les RH peuvent être d’une grande aide pour identifier les symptômes et avoir un plan complet pour aider l’employé. En plus de l’identification, les gestionnaires et les RH peuvent également partager du matériel d’étude ainsi que des questionnaires qui peuvent aider les employés à s’auto-identifier s’ils sont confrontés à une anxiété furtive.

La façon la plus simple d’inculquer cela est d’avoir un format défini qui capture toutes les principales réalisations de manière détaillée. Non seulement se limiter aux réalisations liées au travail, il est également important d’ajouter des éléments plus doux comme les qualités de leadership affichées lors de certains projets ou l’excellence des compétences liées au travail en équipe.

Les conversations d’évaluation de cette année seront différentes des dernières. Il affichera non seulement de plus grands signes d’empathie parmi les employés, mais comprendra également un équilibre entre les compétences générales et les compétences professionnelles. Bien que cette année soit unique, India Inc. se prépare à une nouvelle montée en gamme dans l’année à venir.

(L’auteur est directeur général de GI Group India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

