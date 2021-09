Anya Taylor-Joy en Dior sur le tapis rouge, Photos – WWD

Anya Taylor-Joy a apporté son style hors du commun à ses premiers Emmy Awards.

L’actrice, qui est nominée pour son rôle dans la série limitée de Netflix “The Queen’s Gambit”, a assisté aux Emmy Awards 2021 vêtue d’une robe couture Dior jaune pâle ajustée sur mesure associée à une cape d’opéra jaune vif. La robe de Taylor-Joy a été conçue avec un dos ouvert rehaussé d’une chaîne ornée de cristaux.

L’actrice a mis en valeur le vieux look inspiré du glamour hollywoodien avec des cheveux et du maquillage, un rouge à lèvres rouge vif et un chignon stylé.

Anya Taylor-Joy aux Emmy Awards 2021 Chris Pizzello/Invision/AP

“L’inspiration pour le look d’Anya est venue de sa magnifique robe Dior”, a déclaré la maquilleuse de Dior Georgie Eisdell dans un communiqué. “J’ai gardé ses yeux doux et classiques pour compléter la robe jaune pâle et j’ai choisi une lèvre rouge vif, qui complétait parfaitement son manteau d’opéra jaune et ses bijoux.”

Le look a été conçu par le styliste de Taylor-Joy, Law Roach, qui, dans une récente interview avec WWD, a décrit son style comme “intrépide”.

“Je reçois toujours les filles qui sont un peu intrépides en ce qui concerne leur style”, a déclaré Roach à WWD en février. « Je pense que c’est ce qui m’attire parce que c’est la façon dont je regarde le style et la mode. je dirais certainement [her style] est intrépide avec une touche de fantaisie.

Roach a récemment habillé Taylor-Joy d’un autre look Dior personnalisé au Festival du film de Venise, où l’actrice a assisté à la première de “Last Night in Soho” vêtue d’une robe en satin rose inspirée des années 50 avec un fascinateur assorti. Le look était censé être un retour aux starlettes hollywoodiennes de cette époque.

