Anya Taylor-Joy et Taylor Swift ensemble dans un film

Tout indique qu’il s’agit d’une méga production, car il y a de grands noms dans le casting. En plus de Swift, Robbie et Taylor-Joy, le film mettra en vedette Christian Bale, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Chris Rock, Mike Myers, Robert de niro et plein d’autres.

– (Anya Taylor-Joy

.)

Bien sûr, les Swifties ont hâte de voir le chanteur de Folklore au cinéma. Surtout si c’est avec Anya. “Nous avons vraiment Taylor Swift, Margot Robbie et Anya Taylor-Joy dans UN FILM.”

“Désolé, mais Anya Taylor-Joy et Taylor Swift dans le même film ? C’est très aléatoire, mais nous avons vraiment gagné.”