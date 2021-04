Anya Taylor-Joy fait un saut dans le mannequinat avec une marque de luxe

Anya Taylor-Joy a peut-être été victime d’intimidation pour son apparence il y a des années, mais elle est maintenant une grande star, le visage de Tiffany & Co.

Une chose est sûre quand on regarde Anya Taylor-Joy: bien qu’elle ne tombe pas sous les canons de beauté qui nous sont imposés depuis des années, elle est certainement frappante, même si cela n’a pas toujours été une bonne chose pour elle.

L’actrice a fait ses débuts en tant qu’image pour Tiffany & Co, la même entreprise de joaillerie rendue inoubliable par Audrey Hephburn sur “Breakfast at Tiffany’s”.

Cependant, Anya n’a pas toujours été identifiée comme une fille belle ou manifestement attirante, car à l’école, elle a été victime d’intimidation de la part de ses camarades de classe, qui affirmaient avoir des yeux de poisson.

Pendant des années, l’actrice a grandi en pensant que ses yeux avaient une taille et une séparation dont il fallait avoir honte, jusqu’à ce qu’elle apprenne à profiter de ses traits.

Ce sont précisément ces traits qui ont fait d’elle une actrice au look énigmatique, idéale pour interpréter un visage de poker naturel dans «Gambit de Dama», la série pour laquelle elle a remporté les palmes de plus d’un prix cette année.

Même après la façon dont la vie d’Anya a changé après son rôle dans la série, elle ne peut toujours pas croire en son succès elle-même. À votre avis, vous pourrez peut-être le comprendre dans quelques années

Désormais, on peut la voir aux côtés d’Alton Mason dans la dernière campagne Tiffany & Co, dans laquelle elle portait plusieurs bagues et un bracelet de la marque, ainsi qu’un collier en argent.