Anya Taylor-Joy pensait qu’elle ne travaillerait plus après s’être vue dans The Witch

En fait, cette fonctionnalité de La sorcière a été la percée de Taylor-Joy, mais sa première impression du film a été assez terrible.

“Rob [Eggers] Il nous a montré le film peut-être deux heures avant la projection au public, et j’étais dévasté », a déclaré Taylor-Joy. “Je pensais que je ne travaillerais plus jamais, j’ai toujours des frissons en y pensant. C’était tout simplement le pire sentiment “J’ai laissé tomber les gens que j’aime le plus au monde”. Je ne l’ai pas bien fait ‘Et je suis assez bavard, j’aime parler, j’aime communiquer. Je n’ai pas parlé, j’ai juste pleuré. Je ne pouvais pas supporter de voir mon visage si grand“Anya a déclaré dans sa récente interview avec The Hollywood Reporter.