Anya Taylor-Joy sera dans le remake Nosferatu, réalisé par Robert Eggers – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le cinéaste Robert Eggers a fait son premier long métrage La sorcière (2015) non seulement l’un des films d’horreur les plus mémorables de la dernière décennie, mais aussi le long métrage responsable de la catapulte de l’une des actrices les plus recherchées d’aujourd’hui. Il s’agit bien sûr de la nominée aux Emmy Anya Taylor-Joy, qui travaillera pour la troisième fois sous la direction d’Eggers, à l’occasion du très attendu remake de Nosferatu.

L’annonce de ce projet vampirique a eu lieu il y a un peu plus de six ans, juste à la fin de la diffusion commerciale de The Witch en salles. Depuis lors, il a été dit qu’Anya Taylor-Joy était considérée comme Ellen Hutter, la femme qui captive Nosferatu dans le film du même nom de 1922. Cependant, peu de progrès ont été rapportés autour du remake écrit et réalisé par Robert Eggers, Los The Angeles Times a publié cette semaine un profil de Taylor-Joy où il confirme apparemment que l’actrice est toujours très ciblée pour jouer dans ce prochain film.

C’est ce qu’a déclaré le média, dans une liste composée des titres de films suivants dans lesquels Anya Taylor-Joy collaborera :

« Son emploi du temps est prévu pour les deux ans et demi à venir, commençant bientôt avec The Menu, une comédie noire se déroulant dans le monde de la culture culinaire exotique et réalisée par Mark Mylod (Succession). Passons ensuite l’année prochaine à Furiosa, la préquelle de George Miller à Mad Max: Fury Road. Après cela, il retrouvera le scénariste / réalisateur de Queen’s Gambit Scott Frank pour le thriller Laughter in the Dark et à nouveau Eggers dans une refonte du classique vampire Nosferatu.

En 2017, il a été rapporté que l’éventuelle actrice de Lady’s Gambit était en pourparlers pour rejoindre le célèbre projet fanged, et elle a même exprimé son enthousiasme à l’idée de travailler à nouveau avec Robert Eggers sur le remake susmentionné. En plus d’être un être humain merveilleux, [Eggers] c’est un réalisateur très brillant. J’espère donc que nous aurons l’occasion de le faire ensemble, oui », a-t-il déclaré à EW.

Curieusement, le réalisateur également d’El faro (2019) a conçu une pièce basée sur l’intrigue de Nosferatu lorsqu’il était lycéen. Quelque temps plus tard, son adaptation a été remontée mais désormais professionnellement, ce qui aurait suscité le souhait de Robert Eggers de se consacrer à la réalisation de films (via). Il n’est donc pas étonnant qu’il continue de travailler dur pour porter sa réinvention de ce film d’expressionnisme allemand sur grand écran.

« J’ai passé tant d’années et tant de temps [preparándolo], j’ai versé beaucoup de sang dessus [que] ce serait vraiment dommage si cela n’arrivait jamais”, a commenté le cinéaste à propos de son remake prévu en 2019.

Source : CinéPremière