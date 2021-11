Anya Taylor-Joy vient de servir de demoiselle d’honneur pour cette héritière

Ce n’était pas un mariage ordinaire à l’hôtel de ville.

Le dimanche 7 novembre, héritière Ivy aime getty et photographe Tobias Alexandre Engel noué le nœud de façon somptueuse. Après un week-end entier d’événements de mariage – d’une soirée mod DJed par Marc Ronson à un pique-nique parfait – les mariés ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie présidée par le président de la Chambre Nancy Pelosi à l’intérieur d’un hôtel de ville tapissé de façon spectaculaire, a confirmé Vogue.

Parmi les invités témoins de l’occasion luxueuse figurait la star de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joie, qui a servi de demoiselle d’honneur consciencieuse enfilant une robe gris argenté Maison Martin Margiela Haute Couture by John Galliano.

« Être à vos côtés pendant toutes ces années et votre demoiselle d’honneur n’a été rien de moins qu’un privilège et votre existence, rien de moins qu’un miracle », a écrit plus tard l’actrice sur Instagram. « Je suis tellement FIER de la femme que tu es devenue. Si jamais tu as le moindre doute, je t’ai aimé et je t’aimerai pour toujours. FÉLICITATIONS LIL SPICE MONKEY ! Tu étais vraiment la plus belle des mariées. »