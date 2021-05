AnyDesk ou TeamViewer? Les meilleures applications en 2021 pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile | La technologie

Les restrictions de mobilité que la pandémie a entraînées avec elle ont conduit à l’essor des outils de bureau à distance. Ces applications nous permettent accéder à un ordinateur à distance et le contrôler comme si nous étions assis devant l’écran, mais à partir d’un autre appareil et peu importe où nous sommes.

Grâce à cela, vous avez la possibilité d’effectuer des tâches sur votre PC sans avoir à vous déplacer physiquement, à résoudre un problème informatique qu’un membre de la famille ou un ami a, ou à vous connecter à l’ordinateur de bureau sans avoir à vous y rendre.

Actuellement vous avez à votre disposition différentes plateformes pour accéder à distance à votre ordinateur, et toutes Ils ont des applications mobiles qui vous permettent de vous connecter confortablement à votre PC depuis votre smartphone. Dans cet article, nous avons sélectionné les meilleurs, prenez note!

Meilleures applications pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile en 2021

TeamViewer

TeamViewer est l’un des programmes de bureau à distance les plus expérimentés, les plus populaires et les plus utilisés au monde. C’est un application gratuite pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile ou autre appareil, tant que vous allez en faire un usage privé et personnel. Dans le cas où vous allez faire un usage commercial, vous devrez payer.

Cette application est compatible avec presque toutes les plates-formes de bureau et mobiles, et vous offre la possibilité d’accéder à distance à votre PC Windows et Mac depuis votre mobile iOS ou Android. Pour ce faire, vous devez installer le client de bureau sur votre ordinateur en le téléchargeant depuis le site officiel, ainsi que l’application sur votre iPhone ou votre mobile Android.

Une fois que vous avez installé le programme sur votre PC et votre smartphone, vous pouvez facilement le configurer pour pouvoir contrôler votre ordinateur à distance comme si vous étiez devant l’écran, transférer des fichiers confortablement entre les deux appareils ou offrir une assistance à distance pour aider d’autres personnes à faire quelques devoirs sur l’ordinateur.

Et vous n’avez pas à vous soucier de la sécurité. TeamViewer a un chiffrement AES-256 de bout en bout, authentification à double facteur et autres fonctionnalités qui garantissent la sécurité de la connexion à distance.

AnyDesk

AnyDesk Il est devenu l’une des applications de bureau à distance les plus populaires et constitue aujourd’hui l’alternative la plus utilisée à TeamViewer. En fait, il y a beaucoup de gens, en raison de sa facilité d’utilisation, le considèrent la meilleure application pour contrôler votre ordinateur depuis votre mobile.

Aussi est un programme gratuit à usage privé, mais vous devez payer si vous comptez faire un usage commercial. Il a des tarifs assez bas, à partir de 6,49 euros par mois si vous louez un abonnement annuel.

Avec AnyDesk, vous pouvez vous connecter à votre PC à distance de manière très simple et confortable. Il est compatible avec plusieurs plates-formes, ce qui vous permet de l’utiliser que votre ordinateur soit Windows, Linux ou Mac, comme si votre mobile était Android ou un iPhone. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’installer l’application sur votre PC et votre mobile (vous trouverez ici le lien pour obtenir l’application pour tous les systèmes d’exploitation).

AnyDesk offre des commandes très intuitives et une connexion stable, avec une faible latence et des transmissions de données rapides. Assure une connexion sécurisée à l’aide de la technologie bancaire TLS 1.2 standard et du cryptage asymétrique RSA 2048 pour vérifier tous les accès.

Bureau à distance Google Chrome

Si vous recherchez une solution simple et rapide pour contrôler votre ordinateur à distance avec votre mobile, Bureau à distance Google Chrome c’est l’alternative parfaite.

C’est un outil gratuit pour accéder à votre PC à partir de votre smartphone ou d’un autre appareil, et il vous permet non seulement de contrôler le navigateur, mais l’ensemble de l’ordinateur. Pour configurer le bureau à distance Chrome, vous devez d’abord ajouter l’extension à partir de ce lien et suivre quelques étapes simples pour activer l’outil.

Ensuite, installez l’application sur votre iPhone ou votre mobile Android, et Pour accéder à votre PC, il vous suffit de saisir le code PIN que vous avez défini. Une fois cela fait, vous aurez la possibilité de gérer votre équipement à distance de manière très simple et confortable.

Bureau à distance Windows 10

Si le système d’exploitation de votre ordinateur est Windows 10 et que vous ne voulez pas compliquer l’installation de TeamViewer ou d’AnyDesk, une autre alternative que vous avez à portée de main est le Bureau à distance Windows 10.

C’est un outil Microsoft grâce auquel vous pouvez vous connecter de votre mobile à votre PC de manière simple et confortable. Bien sûr, pour pouvoir l’activer vous devez avoir Windows 10 Pro, donc si vous avez la version Home Edition, vous devrez choisir une autre alternative.

Si vous remplissez cette condition, l’activation du Bureau à distance Windows est aussi simple que de naviguer vers Démarrer> Paramètres> Système> Bureau à distance et de sélectionner l’option Activer le Bureau à distance. Ensuite, téléchargez l’application sur votre mobile Android ou votre iPhone et complétez la configuration pour pouvoir vous connecter du mobile au PC.

Cet outil offre une connexion sécurisée aux données et aux applications, diffuser de l’audio et de la vidéo et rediriger le presse-papiers et les périphériques locaux tels que les microphones et les caméras. L’interface est simple et intuitive, avec une riche expérience multi-touch compatible avec les gestes Windows.

Suprême

Nous continuons avec notre liste des meilleures applications en 2021 pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile avec Suprême. C’est une autre alternative à AnyDesk et TeamViewer qui peut être utilisée entièrement gratuitement si vous prévoyez de lui donner un usage personnel, et payante au cas où vous en auriez besoin à des fins commerciales.

SupRemo fonctionne sur les ordinateurs Windows, Mac et Linux, qui peuvent être contrôlés via d’autres PC et également à partir de mobiles Android et iPhone. Le mécanisme de fonctionnement est similaire à celui des autres applications de bureau à distance: vous devez d’abord installer le programme sur votre ordinateur (vous pouvez le télécharger sur le site officiel), puis obtenir l’application sur Google Play ou l’App Store.

La configuration de SupRemo est assez simple et vous permet de contrôler votre PC de manière confortable et simple. Il a une prise en charge complète de la souris et du clavier, y compris des touches spéciales, ainsi que la prise en charge de plusieurs écrans. De plus, la connexion est totalement sécurisée car elle est protégée par un cryptage AES-256 de bout en bout.

NoMachine

Parmi les meilleures applications pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile en 2021 se trouve NoMachine. Il s’agit d’un programme gratuit à usage personnel qui propose également des plans de paiement pour les entreprises au cas où il aurait besoin d’être utilisé à des fins commerciales.

NoMachine est compatible avec les ordinateurs Windows, macOS, Linux, iOS et Android, ainsi qu’avec Raspberry Pi et Linux ARM. Son fonctionnement n’a pas de mystère et est similaire à celui des programmes que nous avons précédemment examinés dans cette liste: dans ce lien, vous pouvez télécharger l’application pour votre PC et votre mobile, et après les avoir installés sur vos appareils, vous pourrez accéder votre ordinateur à distance depuis le smartphone de manière très simple.

Cette application se distingue par un fonctionnement rapide et fluide, ainsi qu’un contrôle intuitif par gestes tactiles. Il vous donne accès à tous les fichiers et programmes de votre ordinateur et vous avez la possibilité de transférer des fichiers dans les deux sens.

VNC réel

Nous terminons notre sélection des meilleures applis en 2021 pour accéder à votre ordinateur depuis votre mobile avec VNC réel. C’est l’une des alternatives les plus populaires à AnyDesk et TeamViewer bien que, contrairement au reste des applications dont nous avons parlé jusqu’à présent, ce ne soit pas un outil gratuit.

Il a un mois d’essai gratuit et ses tarifs sont assez bon marché (à partir de 2,79 euros par mois pour les utilisateurs individuels), donc, si vous le souhaitez, vous pouvez jeter un œil et évaluer si vous êtes intéressé par la location d’un abonnement payant. Pour démarrer le test, vous pouvez vous inscrire à ce lien avec vos données personnelles, sans avoir à fournir d’informations bancaires.

Ce programme est basé sur la gestion graphique du Protocole VNC (Virtual Network computing ou Virtual Network Computing, en espagnol). Ce protocole est compatible avec Windows, macOS, GNU / Linux, Android, iOS, Raspberry, etc., il vous offre donc une grande flexibilité.

La plate-forme fonctionne de manière très similaire à celles que nous avons vues jusqu’à présent, avec un programme installé sur l’ordinateur et des applications pour iOS et Android qui permettent d’accéder au PC depuis le smartphone. VNC réel garantit la sécurité de la connexion en chiffrant la session avec AES 256 bits, authentification multifactorielle, contrôle d’accès granulaire et variété d’autorisations de session.