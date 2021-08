AnySwap s’associe à OKExchain ⋆ Crypto nouveaux médias

AnySwap a conclu un partenariat avec OKExChain pour déployer des efforts conjoints dans le développement de services de trading crypto alimentés par la technologie Blockchain. L’écosystème blockchain public et open source d’OKExChain vise la décentralisation et des performances élevées en permettant aux utilisateurs de lancer diverses applications décentralisées, d’émettre des actifs cryptographiques, de développer des paires de trading d’actifs numériques personnalisées et d’effectuer des transactions par paires cryptographiques. L’examen d’OKEx révèle que les utilisateurs d’OKExChain peuvent s’engager dans la conversion de jetons et interagir les uns avec les autres pour créer un espace à valeur ajoutée à l’aide d’applications décentralisées.

La plate-forme entièrement décentralisée d’AnySwap fonctionne sur la technologie Fusion DCRM qui pilote son système automatisé de liquidité et de tarification. Le partenariat avec OKExChain permettra à AnySwap de promouvoir l’échange entre les jetons de crypto-monnaie sur tout réseau Blockchain qui utilise EDDSA ou ECDSA comme algorithmes de signature. En plus d’accepter les dépôts, le protocole d’AnySwap permet également la frappe décentralisée de jetons emballés. La compatibilité inter-chaînes du protocole permet un échange facile et instantané entre les jetons de crypto-monnaie. La plate-forme comprend un système de tarification programmé qui détermine la liquidité de chaque paire de jetons de crypto-monnaie.

Grâce au partenariat entre OKExChain et AnySwap, le pont entre Binance Smart Chain et OKExChain sera déployé sur AnySwap. Les deux jetons déployés sur le pont à la suite du partenariat comprennent les jetons BNB et BUSD. Le protocole entièrement décentralisé pour l’échange inter-chaînes chez AnySwap a le pouvoir de fonctionner sur n’importe quel réseau basé sur Blockchain qui utilise EDDSA ou ECDSA comme algorithmes de signature. La plateforme d’AnySwap est connue pour le développement de 18 Blockchains et 454 bridges. OKExChain attend actuellement avec impatience le déploiement de Polygon et Ethereum Blockchains sur sa plate-forme. La plate-forme est spécialement conçue pour la prise en charge et le fonctionnement d’une variété d’applications. La gouvernance décentralisée d’OKExChain permet à tout utilisateur de faire campagne ou de devenir validateur de réseau. La plate-forme est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui fait d’OKExChain le bon choix pour un partenariat avec AnySwap.