AOC a dépensé des millions en publicités Facebook, malgré la comparaison de FB avec le cancer

La membre du Congrès de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a fait les gros titres d’un tweet enflammé mardi, en réponse à l’annonce du changement de nom de Facebook, qui représente une refonte majeure de son identité d’entreprise. Le nom, bien sûr, est en train de changer de Facebook à Meta. C’est une conséquence de la volonté du PDG Mark Zuckerberg de réorienter l’entreprise autour du concept de métaverse. Mais AOC, l’un des politiciens les plus systématiquement anti-Facebook du Congrès, n’en avait rien à faire. « Meta », a-t-elle tweeté, « comme dans » nous sommes un cancer pour la démocratie qui se métastase en une machine mondiale de surveillance et de propagande pour renforcer les régimes autoritaires et détruire la société civile… pour le profit ! «

Ce que son tweet n’a pas précisé, cependant, c’est que la campagne de la membre du Congrès a considérablement ajouté à la machine à profits Facebook contre laquelle elle s’est indignée. En effet, la bibliothèque de publicités de Facebook montre qu’AOC a dépensé des millions de dollars en publicités dans les services de l’entreprise. Y compris de nouveaux arguments de collecte de fonds AOC qui ont commencé à être diffusés sur Facebook et Instagram la veille de son tweet comparant l’entreprise au cancer.

Annonces Facebook AOC

« Il faut d’immenses ressources pour mener une campagne comme celle-ci, et il est essentiel que nous atteignions nos objectifs de collecte de fonds pour poursuivre ces efforts », lit-on dans le texte d’une annonce, payée par « Alexandria Ocasio-Cortez for Congress ». Il a commencé à fonctionner sur Facebook et Instagram le 27 octobre. « Si vous êtes en mesure de soutenir ce mouvement que nous construisons, pouvez-vous contribuer 3 $ aujourd’hui ?

Selon les enregistrements Facebook, entre 200 000 et 299 000 $ ont été dépensés pour 27 variantes d’annonces utilisant le même texte et la même création.

Meta comme dans « nous sommes un cancer pour la démocratie qui se métastase en une machine mondiale de surveillance et de propagande pour renforcer les régimes autoritaires et détruire la société civile… pour le profit ! » https://t.co/jzOcCFaWkJ – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 octobre 2021

Est-ce hypocrite ? Est-ce le reflet du fait que Facebook est une force si omniprésente qu’un bon politicien ne peut pas fonctionner avec ? La réponse dépend, bien sûr, de la personne à qui vous posez la question.

« De toute évidence, je suis bon avec AOC en utilisant FB pour trouver des donateurs et organiser / envoyer des messages, etc. » L’ancien rédacteur en chef de Buzzfeed, Tom Gara, qui travaille maintenant chez Facebook, a tweeté en réponse à une conversation sur Twitter à ce sujet. « Je pense que c’est bizarre de faire ça *et* de dire que c’est un cancer qui détruit la démocratie. »

L’écrivain Zeynep Tufekci a également participé à cette même discussion sur Twitter. Elle a dit que ce que fait AOC est plus dans le sens des gens qui comprennent que les voitures sont un net négatif à long terme pour l’environnement. Mais qui savent aussi qu’il y a des endroits dans le pays où il faut vraiment les avoir.

La fausse affirmation que je n’arrive pas à vous faire abandonner est qu’AOC utilise les publicités Facebook comme le font les autres politiciens. La meilleure analogie est « Je vais faire des beignets dans cette voiture de Formule 1 tout en appelant les gens à me donner de l’argent pour payer l’essence. » Ses dépenses FB sont étrangement circulaires. pic.twitter.com/6CL18Ua9xi – Tableau d’affichage (@Pinboard) 30 octobre 2021

Les partisans d’une réglementation plus Big Tech

En effet, les critiques d’AOC à l’encontre de Facebook se sont multipliées toute l’année. Y compris après l’attaque du 6 janvier au Capitole des États-Unis, dont elle a en partie blâmé Facebook et Zuckerberg lui-même.

Même ainsi, malgré le fait qu’elle utilise les outils de Facebook comme celui-ci depuis un certain temps déjà (le NYT, par exemple, a rapporté qu’AOC a dépensé quelques millions de dollars en publicités Facebook pendant le cycle électoral en 2019 seulement), elle n’est pas unique. Il existe également un certain nombre de critiques de Facebook au Congrès qui utilisent néanmoins les produits de l’entreprise pour gagner les élections. Et qui comptent en partie sur ces mêmes produits pour rester en poste.

La controversée députée républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, par exemple, a décrit les grandes entreprises technologiques comme Facebook comme faisant partie d’un « cartel de la Silicon Valley ». Et elle a également amplifié la ligne d’attaque fréquente populaire parmi ceux de droite – que Facebook s’engage dans un parti pris anti-conservateur. En plus d’avoir détenu des actions sur Facebook avec son mari, Business Insider rapporte que Green avait dépensé 45 434 $ en publicités Facebook jusqu’à présent en 2021 (au moins jusqu’en août). Le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas, un autre critique de Big Tech ? Sa campagne a dépensé près de 65 000 $ en publicités Facebook au cours du deuxième trimestre, selon BI.

Changement de nom Facebook

Il existe d’autres exemples, dont le membre du Congrès républicain du Texas, Dan Crenshaw. Il a également déploré la censure technologique, mais a dépensé plus de 103 000 $ en publicités Facebook cette année. Vous pourriez affirmer que la différence entre tous ces exemples et celle des AOC, est à peu près comparable à quelqu’un qui joue à un jeu qu’il pense être truqué, par rapport à quelqu’un qui joue à un jeu qu’il a déclaré être mauvais.

La membre du Congrès de New York, sans surprise, a reçu une attention et une couverture significatives pour sa comparaison du réseau social au cancer après l’annonce du changement de nom de Facebook.

