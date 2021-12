AOC à Miami Beach pour un «goût de liberté» alors que New York enregistre un nombre record de cas de Covid: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez a semblé commencer tôt le week-end du Nouvel An jeudi, selon un rapport.

La démocrate de New York a été vue, sans masque et un verre à la main, alors qu’elle dînait dehors à Miami Beach, en Floride, a rapporté la National Review. La députée et un compagnon ont été aperçus à Doraku Sushi et Izakaya, selon le rapport.

L’observation a rapidement suscité des réactions sarcastiques sur les réseaux sociaux.

« Vous êtes joué par des mannequins @AOC », a déclaré un écrivain, faisant référence aux partisans des démocrates.

« Hé @AOC, dis-moi que tu soutiens @RonDeSantisFL sans me dire que tu soutiens @RonDeSantisFL », a écrit un autre commentateur, faisant référence au gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, qui est connu pour ses politiques sur les coronavirus qui contrastent avec celles des États dirigés par les démocrates. .

Le bureau de DeSantis a également répondu sur Twitter.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., est vue le 1er mai 2020, dans le quartier du Bronx à New York. (Presse associée)

« Bienvenue en Floride, AOC ! » dit le tweet. « Nous espérons que vous profitez d’un avant-goût de la liberté ici dans le Sunshine State grâce au leadership de @RonDeSantisFL. »

« PS Nous vous recommandons le Rock Shrimp Roll et l’Aoki Tai la prochaine fois que vous décidez de dîner à Miami. Bravo ! », a déclaré un autre tweet.

Le voyage d’Ocasio-Cortez avant les vacances est intervenu alors que sa ville natale de New York faisait face à un nombre record de premiers intervenants appelant des malades à l’approche du réveillon du Nouvel An. Plus de 20 % des policiers de la ville et 30 % des ambulanciers paramédicaux étaient malades jeudi, ont indiqué des responsables de la ville.

Pendant ce temps, le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui prêtera serment samedi, a déclaré jeudi qu’il prévoyait de maintenir les restrictions actuelles sur les coronavirus du maire sortant Bill de Blasio, y compris un mandat de vaccination pour entrer dans les entreprises locales.

Le bureau du gouverneur de Floride Ron DeSantis a répondu sur Twitter après que la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez a été vue à Miami Beach jeudi. (Presse associée)

L’État de New York a également établi un nouveau record d’infections à coronavirus pour la deuxième journée consécutive, signalant plus de 74 000 nouveaux cas jeudi, selon WNBC-TV de New York.

Les hospitalisations ont également continué d’augmenter dans l’Empire State, atteignant plus de 7 300, selon le rapport.

Le nombre de patients en soins intensifs à New York est passé à plus de 1 000 jeudi, dépassant ce seuil pour la première fois depuis mars, a ajouté la station.

Fox News a contacté des représentants de la membre du Congrès, cherchant une réponse, mais n’a reçu aucune réponse immédiate à nos messages de fin de soirée.

Cameron Cawthorne, Andrew Mark Miller et Paul Best de Fox News ont contribué à cette histoire.