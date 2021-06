AOC attaque nos élections et abandonne accidentellement le jeu des démocrates – RedState ⋆ .

Alors qu’un certain nombre de problèmes graves existent actuellement aux États-Unis, y compris des choses comme une inflation incontrôlable et une crise frontalière, les démocrates se concentrent comme un rayon laser sur l’adoption d’une prise de contrôle fédérale du système électoral. Au cas où vous n’auriez pas pris de notes, il est totalement interdit de remettre en question la véracité de notre système électoral actuel – à moins que vous ne vouliez imposer la récolte des bulletins de vote, interdire l’identification des électeurs et rendre le vote par correspondance universel dans tout le pays. Ensuite, c’est totalement cool de suggérer que nos élections actuelles ne sont pas libres et justes.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a discuté de ce sujet aujourd’hui sur CNN et, ce faisant, elle a réussi à crier la partie calme à haute voix d’une manière qui pourrait ne pas rendre ses collègues heureux.

Alexandria Ocasio-Cortez sur HR 1 : « On ne peut pas se fier uniquement à une volonté de gagner les élections » pic.twitter.com/NQjmdMV5sK – Recherche RNC (@RNCResearch) 13 juin 2021

Oh vraiment? Donc, les démocrates ne peuvent pas compter simplement sur des élections justes et carrées ? Comme c’est très intéressant.

Ce que l’AOC admet ici, c’est ce que les républicains disent depuis des mois à propos de cette poussée ridicule pour donner aux politiciens de Washington le contrôle total des élections du pays, du niveau local au niveau fédéral. Les démocrates ont peur de ne pas pouvoir gagner sans les avantages intégrés et soi-disant temporaires qu’ils ont reçus des ordonnances d’urgence pendant COVID, dont certains ont violé la loi en modifiant les lois électorales actuelles sans passer par les canaux appropriés.

Mais, alors que n’importe qui avec un cerveau savait que c’était de cela qu’il s’agissait, Nancy Pelosi ne peut pas être heureuse qu’AOC soit allé donner le jeu. Les démocrates ont joué l’idiot, insistant sur le fait que HR1/S1 est simplement un texte législatif nécessaire pour garantir un meilleur accès au vote. En réalité, il n’y a aucun problème avec l’accès aux bulletins de vote ou la « suppression des électeurs », une accusation inventée pour laquelle les démocrates continuent de ne fournir aucune preuve. Pelosi, AOC et leurs cohortes veulent simplement pouvoir récolter des votes, des électeurs et avoir un vote par correspondance sans pièce d’identité qui permettrait à n’importe qui d’envoyer le bulletin de vote de n’importe qui d’autre.

Heureusement, même si Joe Manchin a déclaré qu’il ne soutiendrait pas le For the People Act, il semble qu’il soit mort à son arrivée au Sénat. C’est une excellente nouvelle pour nos élections, mais les médias, qui ont perdu la tête lorsque Trump a remis en question les élections, sont désormais des théoriciens du complot BlueAnon à part entière en ce qui concerne les lois de base sur la sécurité électorale telles que celles récemment adoptées en Géorgie et en Arizona. Ils veulent que vous croyiez en nos élections jusqu’à ce qu’ils pensent qu’ils pourraient être désavantagés. Ensuite, tout doit être changé. La campagne de pression est lancée, et nous devons espérer qu’un squish comme Manchin puisse tenir bon.