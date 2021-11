AOC aurait interrompu McCarthy pour dire qu’elle avait voté pour que Biden soit un nouveau FDR

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., aurait prétendu qu’elle avait voté pour le président Biden afin de faire de lui un président transformationnel comme Franklin Delano Roosevelt.

« Il y a quelques semaines à peine, la membre du Congrès Abigail Spanberger a déclaré: » Personne n’a élu Joe Biden pour être FDR « », a déclaré jeudi le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., dans un discours fanfaron contre la législation Build Back Better de Biden jeudi.

Juste à ce moment-là, une voix féminine a crié: « Je l’ai fait. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) devant la Chambre des représentants tout en s’adressant aux membres de la presse sur la colline du Capitole. (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .) (Kent Nishimura / Los Angeles Times via .)

Haley Talbott, productrice et journaliste de Capitol Hill pour NBC News et MSNBC, a identifié la voix féminine comme celle d’Ocasio-Cortez.

Le journaliste politique national de NBC News, Sahil Kapur, a retweeté Talbot et a inclus une vidéo de l’incident. Ocasio-Cortez a retweeté Kapur.

Capture d’écran Twitter. (Twitter)

Spanberger a noté que Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020 en faisant campagne en tant que modéré comparatif, battant des opposants plus radicaux à la primaire. Pourtant, Biden semble avoir adopté une position plus à gauche en gouvernant, se considérant peut-être comme un autre président transformateur comme Roosevelt.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres élus rencontrent des employés de l’hôpital Elmhurst de New York le 4 juin 2021. (Photo de Lev Radin/Sipa USA)Pas d’utilisation Allemagne.

Les commentateurs ont noté que lorsque Roosevelt a pris ses fonctions en 1933, les démocrates avaient de fortes majorités à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis, tandis que Biden bénéficie de majorités très minces dans les deux chambres.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pourtant, Ocasio-Cortez a notamment travaillé avec l’équipe de Biden pendant la campagne et la transition, encourageant Biden à adopter des positions alignées sur son « socialisme démocratique ».

Le président Joe Biden prononce une allocution dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)