AOC critiqué pour ne pas avoir aidé sa grand-mère à Porto Rico frappé par l’ouragan .

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a été martelée sur Twitter mercredi après avoir publié un long fil soulignant le sort de sa grand-mère à Porto Rico ravagé par la tempête.

“Il y a un peu plus d’une semaine, mon abuela est tombé malade”, a commencé Ocasio-Cortez. «Je suis allé à Porto Rico pour la voir – ma 1ère fois en un an + avant JC de COVID.

“C’est sa maison”, a ajouté la députée en publiant une photo d’une habitation avec un toit endommagé, une petite commode et pas de literie. « Les secours de l’ouragan María ne sont pas arrivés. Trump a bloqué l’allégement $ pour les relations publiques. Les gens sont obligés de fuir les maisons ancestrales, et les développeurs les prennent. »

Au cours des quelques tweets suivants, le socialiste démocrate autoproclamé a visé l’ancien président et les politiciens locaux à propos de la distribution de l’aide à la suite de l’impact dévastateur de l’ouragan Maria en 2017.

“Et pour info, mon Abuela va bien. Il ne s’agit pas de nous, mais de ce qui arrive aux Portoricains à travers l’île », a-t-elle conclu. « Elle avait un endroit où aller et être soignée – qu’en est-il des milliers de personnes qui n’en ont pas ?

Les utilisateurs des médias sociaux étaient apoplectiques que le législateur n’en ait pas fait plus pour son parent âgé.

“Honteux que vous viviez dans le luxe tout en permettant à votre propre grand-mère de souffrir dans ces conditions sordides”, a tweeté l’animateur de Daily Wire Matt Walsh.

“Chérie, tu conduis une Tesla et tu as deux appartements”, a rétorqué Lavern Spicer, candidate au Congrès du GOP de Floride. “Si ta grand-mère vit dans la pauvreté, c’est parce que tu ne l’aides pas. Je suis surpris qu’un socialiste ne redistribue pas cette richesse à sa grand-mère. Triste!”

« Vendez votre Tesla ! » a ajouté l’utilisateur de Twitter @beyondreasdoubt. « Tu devrais avoir honte de la laisser vivre comme ça. Nous avons la responsabilité de prendre soin de nos aînés !

Le Washington Free Beacon a rapporté ce mois-ci qu’Ocasio-Cortez possède une Tesla Model 3 Long Range, qui se vend entre 46 000 $ et 59 000 $. Plusieurs points de vente ont déjà signalé que la membre du Congrès de New York repose sa tête dans un immeuble d’appartements de Tony DC où les loyers varient de 2 000 $ pour un studio à plus de 5 000 $ pour un trois chambres.

D’autres utilisateurs de Twitter ont contesté l’aspect politique de l’histoire d’AOC.

« Donc, vous êtes d’accord, le gouvernement est incompétent pour obtenir des secours en dollars pour la population et serait mieux fait par des contributions volontaires ? » a demandé le compte officiel du Parti libertaire du Tennessee.

“Je viens de passer une semaine à Porto Rico: partout, de San Juan à la côte est et à la côte ouest”, a déclaré un autre utilisateur. “Je n’ai jamais parlé à un seul résident qui pensait que quelque chose était de la faute de Trump, mais au lieu de cela, TOUT LE MONDE a déclaré le gouvernement portoricain c’est nul ».

« Des cousins ​​de San Juan disent que le gouvernement local prend l’argent et ne fait rien », a convenu un autre utilisateur. « Il l’a décrit comme ce que Wyclef a fait avec l’argent de secours d’Haïti. Êtes-vous prêt à enquêter là-dessus ?”

Ocasio-Cortez a riposté à Walsh en déclarant: «Vous n’avez même pas de concept pour le rôle que jouent les filles aînées de 1re génération dans leur famille. Mon Abuela va bien. Mais au lieu de ne m’occuper que des miens et de laisser les autres souffrir, j’attire l’attention sur les injustices systémiques que vous semblez parfaitement bien avec le fait d’avoir une colonie américaine. »

« Vous avez utilisé la souffrance de votre grand-mère pour marquer des points politiques. C’est vous qui avez rendu public cela », a rétorqué Walsh. « Alors j’ai le droit de demander maintenant pourquoi vous n’avez pas pris la peine de réparer le toit qui s’effondre de votre grand-mère ou de lui acheter de nouveaux meubles ? Pourquoi attendez-vous que le gouvernement le fasse ?

La récupération de Porto Rico de Maria, qui a tué environ 2 975 personnes, a été entravée par une série de tremblements de terre en 2019, suivis de la pandémie de coronavirus.

En avril, un chien de garde du gouvernement a découvert que l’administration Trump était responsable du blocage d’environ 20 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider Porto Rico à se remettre de Maria et a également entravé une enquête sur le retard. Au cours de sa présidence, Trump s’est disputé avec les responsables portoricains, les qualifiant de corrompus et d’ineptes, et s’est opposé à dépenser des dollars fédéraux pour reconstruire des infrastructures qui ont été anéanties par la tempête.

En septembre 2020, cependant, Trump a approuvé la dépense de 13 milliards de dollars pour reconstruire un réseau électrique qui a été anéanti par la tempête. Au cours de ses dernières semaines au pouvoir, Trump a annoncé une subvention de 3,7 milliards de dollars pour aider à reconstruire les usines de traitement de l’eau et des eaux usées, les stations de pompage et les réservoirs endommagés.

