AOC envoie l’ensemble du caucus du GOP à l’unité de brûlage. Oh, et hé, regardez- Public Banking ! 10z viral

Ce journal devrait se concentrer exclusivement sur la banque publique, ce qui est extrêmement important.

Voici pourquoi (à partir du site Web de l’Institut des banques publiques) :

Les banques publiques peuvent nous aider à créer les communautés que nous voulons. Nous voulons des parcs, de bonnes routes, des ponts sûrs, de l’énergie propre et des logements abordables. Nous voulons des taux d’intérêt plus bas pour les prêts aux petites entreprises locales, un contrôle local de nos impôts, des investissements dans nos communautés locales et des institutions financières éthiques et transparentes qui gèrent nos fonds publics. Les banques publiques peuvent être le moteur financier qui rend cela possible pour nos communautés.

Avec les banques municipales et publiques, nous supprimons les intermédiaires de Wall Street. L’argent de notre communauté reste à la maison pour nous profiter! Les frais bancaires sont éliminés, les frais d’intérêt diminuent et les bénéfices des banques publiques sont réinvestis dans nos collectivités.

Mais, tout en se concentrant sur un sujet très sérieux, c’est aussi amusant de regarder la représentante Ocasio-Cortez lancer un solide coup verbal à ses collègues mal informés :

Revenons à la raison pour laquelle la banque publique est si importante :

.@AOC : Une grande chose que les gens ne savent pas, c’est que la plupart des États et des villes sont obligés de s’appuyer sur les banques commerciales parce qu’il n’y a pas d’option publique.@NewEconomyNYC : c’est correct et pourquoi nous avons besoin de la loi fédérale sur les banques publiques pour compléter les des cadres d’État comme le nôtre à New York. pic.twitter.com/XsnlL2wkhM

Ellen Brown, écrivant pour Yes !, attire l’attention sur le mouvement bancaire public à travers le pays, et pourquoi nous avons besoin d’eux :

Pourquoi la banque publique gagne maintenant du terrain aux États-Unis

17 mars 2021

Un peu plus de deux mois après le début de la nouvelle année, 2021 a déjà vu une vague d’activité bancaire publique. Seize nouveaux projets de loi visant à créer des banques publiques ou à faciliter leur formation ont été introduits dans huit États américains en janvier et février. Deux projets de loi pour une banque d’État ont été introduits au Nouveau-Mexique, deux dans le Massachusetts, deux à New York, un dans l’Oregon et un à Hawaï, et le projet de loi de la banque publique de l’État de Washington a été réintroduit en tant que « substitution ». Des projets de loi pour les banques municipales ont été introduits à Philadelphie et à San Francisco, et des projets de loi facilitant la formation de banques publiques ou pour une étude de faisabilité ont été introduits à New York, en Oregon (trois projets de loi) et à Hawaï.

En outre, la Californie devrait présenter un projet de loi pour une banque d’État plus tard cette année, et le New Jersey va de l’avant avec un engagement ferme de son gouverneur à en mettre un en œuvre. Au niveau fédéral, trois projets de loi sur les banques publiques ont également été introduits l’année dernière : le projet de loi sur la Banque nationale pour l’infrastructure (HR 6422), une nouvelle loi sur les banques postales (S 4614) et la loi sur les banques publiques (HR 8721). (Pour plus de détails sur toutes ces factures, consultez le site Web du Public Banking Institute ici.)…

Dans une étude de septembre 2020 pour ACRE intitulée « Cancel Wall Street », Saqib Bhatti et Brittany Alston ont montré que les États américains et les gouvernements locaux paient collectivement 160 milliards de dollars par an uniquement en intérêts sur le marché obligataire, qui est contrôlé par de grandes banques privées. À titre comparatif, 160 milliards de dollars suffiraient à aider 13 millions de familles à éviter l’expulsion en couvrant leur loyer annuel ; et 134 milliards de dollars pourraient combler le manque à gagner subi par toutes les villes et villages des États-Unis en raison de la pandémie.

La moitié du coût de l’infrastructure consiste généralement en financement, doublant son coût pour les gouvernements municipaux. Les gouvernements locaux sont des risques de crédit extrêmement bons ; pourtant, les agences de notation privées affiliées à des banques leur accordent une note de crédit inférieure (augmentant leurs taux) à celle des sociétés privées, qui sont 63 fois plus susceptibles de faire défaut. Les États ne sont pas autorisés à faire faillite, et cela est également vrai pour les villes d’environ la moitié des États. Les gouvernements étatiques et locaux ont une assiette fiscale pour payer leurs dettes et ne vont nulle part, contrairement aux entreprises en faillite, qui disparaissent tout simplement et laissent leurs créanciers tenir le sac…