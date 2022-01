AOC, Eric Adams, et pourquoi nous devrions arrêter d’appeler les travailleurs « peu qualifiés »

« Mes ouvriers peu qualifiés, mes cuisiniers, mes lave-vaisselle, mes messagers, mes cireurs de chaussures, ceux qui travaillent chez Dunkin’ Donuts – ils n’ont pas les compétences académiques pour s’asseoir dans un bureau du coin », le nouveau New York City a déclaré le maire Eric Adams lors d’une conférence de presse, suscitant la controverse moins d’une semaine après son entrée en fonction.

Les remarques faisaient partie d’un appel plus large aux employeurs les exhortant à ramener les travailleurs à distance au bureau et affirmant que le travail à domicile nuisait aux petites entreprises de la ville. Mais ce faisant, il a qualifié les travailleurs du secteur des services en personne de « travailleurs peu qualifiés ». Ces remarques ont contrarié certains, notamment la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, la sénatrice de l’État Jessica Ramos et un certain nombre d’autres commentateurs qui ont réagi négativement à la connotation péjorative de « peu de compétences ».

La suggestion que tout travail est « peu qualifié » est un mythe perpétué par des intérêts riches pour justifier des conditions de travail inhumaines, peu ou pas de soins de santé et des salaires bas. De plus, être serveuse m’a rendu, ainsi que beaucoup d’autres, *meilleurs* dans notre travail que ceux qui n’ont jamais connu cette vie. https://t.co/dhkhBwyNWK – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 5 janvier 2022

La réponse en ligne aux commentaires d’Adams était centrée sur la question de savoir s’il était exact de désigner les personnes travaillant dans des emplois du secteur des services comme « peu qualifiées », soulignant la nature difficile des emplois énumérés par Adams. Les critiques ont également noté qu’au cours des deux dernières années, ces travailleurs ont été qualifiés d’« essentiels » par tout le monde, des Centers for Disease Control and Prevention aux grandes entreprises dans leurs publicités. La controverse a semblé manquer le point plus large d’Adams – que les travailleurs à distance dans les industries à hauts salaires et très instruits travaillant à domicile ont sapé le secteur des services de la ville de New York. Dans un récent article du National Bureau of Economic Research, les chercheurs constatent que « les travailleurs des services peu qualifiés dans les grandes villes ont subi la majeure partie de l’impact économique de la récente pandémie ».

Il y a encore cette phrase – « faible compétence ».

Il est courant en économie de qualifier la main-d’œuvre qui ne nécessite pas de formation spécialisée approfondie ou de certification de « non qualifiée ». Mais utilisé en dehors du champ académique, c’est un terme qui obscurcit bien plus qu’il ne révèle. En laissant entendre que les travailleurs peu qualifiés n’ont intrinsèquement pas les compétences académiques nécessaires pour effectuer les travaux à domicile les mieux rémunérés, à distance, Adams succombe à une erreur commune : croire que cette compétence (pas l’offre et la demande de types particuliers de travail ) est ce qui différencie les employés de bureau mieux rémunérés des employés de service en personne.

Les hypothèses erronées derrière les « travailleurs peu qualifiés »

Lorsque les gens se réfèrent aux travailleurs peu qualifiés, le terme plus précis serait faible salaire. Il n’y a rien de fondamentalement incompétent à rester dans une cuisine chaude pendant des heures à cuisiner ou à cueillir d’innombrables morceaux de fruits chaque jour dans la chaleur torride.

Ce n’est pas une distinction pédante. Le fait de ne pas comprendre que les compétences ne correspondent pas aux salaires amène souvent les gens à plaider en faveur de mauvaises politiques qui n’aident pas réellement les travailleurs à bas salaire à accéder à un avenir plus stable financièrement.

La première façon dont nous savons que les salaires ne correspondent pas directement aux « compétences » est que de nombreux Américains ayant fait des études universitaires occupent ces emplois à bas salaire. Selon la Réserve fédérale de New York, environ 40 % des récents diplômés universitaires sont sous-employés ou « occupent des emplois qui ne nécessitent généralement pas de diplôme universitaire ».

Il n’y a pas de mesure inhérente absolue des compétences qui détermine si un travailleur a ce qu’il faut pour s’asseoir dans un bureau d’angle. Les compétences dépendent du contexte de l’offre et de la demande pour des tâches et des rôles spécifiques. Si demain un ordinateur pouvait soudainement faire mon travail, ou si tout le monde décidait qu’ils ne voulaient plus lire d’explications, rien n’aurait changé mon niveau de « compétence », mais tout changerait quant à la volonté de Vox de me payer mon salaire actuel à continuer à le faire.

De plus, les décideurs politiques ont souvent commis une erreur en tentant de répondre aux problèmes de chômage en essayant de rendre les employés plus « qualifiés ». Au lendemain de la Grande Récession, les experts et les politiciens ont fait beaucoup de bruit au sujet du soi-disant « manque de compétences », accusant essentiellement les travailleurs de ne pas avoir les bonnes références ou l’expertise pour les emplois disponibles.

Comme Matthew Yglesias l’a écrit pour Vox :

Tout le monde de la Chambre de commerce des États-Unis à la Obama Maison Blanche parlait d’un « manque de compétences » … Harvard Business Review a publié des articles à ce sujet — y compris des articles réfutant les personnes qui ont dit le « déficit de compétences » n’existait pas — et de grandes entreprises comme Siemens ont diffusé du contenu sponsorisé payant dans l’Atlantique expliquant comment combler le déficit de compétences. «

Mais le manque de compétences n’était pas réel.

En période de récession, le rapport de force est entre les mains des employeurs. Les patrons savaient que beaucoup de gens étaient sans travail ; ils pouvaient se montrer pointilleux lorsqu’il s’agissait d’embaucher et ils ont donc exigé plus de références, se plaignant lorsque les candidats n’atteignaient pas cette barre haute. Ce n’est que lorsque le marché du travail a basculé en faveur des travailleurs qu’ils ont pris la peine de prendre plus au sérieux les candidats moins manifestement accrédités et d’arrêter de bêler à propos d’un « écart de compétences ».

« Alors que le marché du travail commence à se resserrer, vous pouvez vous asseoir et lire le curriculum vitae de quelqu’un et vous rendre compte que« Hé, cette personne a été dans l’armée pendant cinq ans à effectuer une tâche mécanique compliquée »et c’est vraiment pertinent pour le travail que nous faisons. » a expliqué Matt Darling, chargé de mission en politique de l’emploi au groupe de réflexion Niskanen Center.

Les employés ne sont pas devenus plus « qualifiés », le marché du travail a changé.

Pourquoi est-ce important? Parce que si vous pensez que le problème du chômage ou du sous-emploi réside dans le degré de « qualification » d’un individu, alors vous ferez des choses comme reprocher aux adolescents de ne pas identifier les compétences dont ils auront besoin pour de futures opportunités d’emploi. Au lieu de cela, les décideurs devraient comprendre que la pression pour des marchés du travail serrés incitera les entreprises à embaucher des personnes issues de milieux non traditionnels et à investir dans la formation appropriée.

Les salaires ne sont pas basés sur les compétences, ils sont basés sur la rareté et le besoin. Vous pourriez être le meilleur champion de ping-pong au monde, et si personne ne veut regarder le ping-pong, vous ne gagnerez probablement pas votre vie en pratiquant ce sport. Alternativement, vous pourriez être un terrible ouvrier du bâtiment, mais s’il y a une pénurie suffisamment grave de personnes nécessaires pour construire des maisons, vous pourriez vous en tirer sans jamais améliorer vos « compétences ».

Le problème central de la terminologie « de faible à élevée » n’est pas qu’elle rabaisse certains travailleurs, mais qu’elle conçoit les compétences comme une sorte de spectre linéaire en premier lieu. Un électricien et un plombier ne peuvent pas faire le travail l’un de l’autre. Le capital humain est grumeleux. – Samuel Hammond (@hamandcheese) 5 janvier 2022

Pendant la pandémie, le gouvernement a poursuivi une politique budgétaire et monétaire expansionniste. En conséquence, de nombreux travailleurs ont été habilités à trouver de nouveaux et meilleurs emplois, ce qui a alimenté la « grande démission » alors qu’ils s’enfuient de leurs employeurs pour de meilleures opportunités. Ces travailleurs ne sont pas devenus soudainement plus qualifiés au cours des deux dernières années, ils ont acquis un effet de levier sur un marché du travail qui ne peut plus exiger qu’ils sautent dans les bras pour faire un travail qu’ils ont toujours eu la capacité de faire.