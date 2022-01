AOC est tombé malade. Elle nous doit des excuses pour être une mauvaise personne

Il y a une chronique récente de Ruth Marcus dans le Washington Post que la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez devrait lire, compte tenu du fait qu’elle est tombée malade avec COVID.

L’article concerne principalement le juge de la Cour suprême Neil Gorsuch refusant de se couvrir le visage lors d’une récente audience, mais Marcus dit toutes les choses irritantes et malveillantes pour lesquelles les bourreaux libéraux sont devenus connus et qui pourraient vraiment s’appliquer à quiconque a un contact avec le virus : « les vaccins fonctionnent » ; « masques corrects, bien ajustés, fonctionnent dans les deux sens » ; « porter un masque est la chose décente à faire. »

En supposant que tout cela soit vrai, qu’est-ce qu’Ocasio-Coretz a fait de mal exactement pour se rendre malade ? Elle ne doit pas être une bonne personne. Marcus a écrit que se couvrir le visage est ce que font les personnes « décentes », « même si ce n’est pas obligatoire ».

Ocasio-Cortez a annoncé son statut positif depuis son domicile à Washington, DC, dimanche, une semaine après avoir été photographiée en Floride – elle a traversé les frontières de l’État – assistant à un brunch avec des drag queens. Elle ne portait pas de masque. Hmm.

À propos de Gorsuch comparaissant devant le tribunal sans masque, Marcus a déclaré: «Nous nous devons tous les uns aux autres un devoir de diligence et de respect. Même les juges.

Ocasio-Cortez ne doit pas se soucier ni respecter les autres si elle est si effrontée qu’elle franchit les frontières de l’État et se dirige vers un restaurant sans masque.

La membre du Congrès, atteinte de la maladie, n’a pas manqué d’ajouter dans sa déclaration dimanche qu’elle se sentait malade malgré avoir « reçu son injection de rappel » contre COVID. Mais comme l’a déclaré Marcus sur Twitter le lendemain, « la vaccination/le rappel sont excellents, mais Omicron augmente le risque de percée. Test excellent mais imparfait. La chose respectueuse et raisonnable à faire… est de se masquer. »

Ocasio-Cortez n’est apparemment ni une personne respectueuse ni raisonnable.

Marcus a également déclaré qu’en raison de la nouvelle variante omicron plus contagieuse du coronavirus, les masques sont plus que jamais nécessaires, « en particulier dans les zones à taux de positivité élevés » et « en particulier parmi les populations vulnérables ». La Floride est actuellement le septième État le plus élevé pour les taux d’infection, la plupart des nouveaux cas se produisant à Miami et dans ses environs, où Ocasio-Cortez s’amusait, sans masque, et photographiée à côté d’une drag queen, qui est noire. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les minorités ethniques restent disproportionnellement à risque de maladie grave et de décès dus au COVID-19.

« Pourquoi ce petit inconvénient est-il si grave ? » a demandé Marcus sur Twitter.

Bonne question. Ocasio-Cortez va-t-il expliquer pourquoi protéger les autres était trop demander ? Peut-être qu’elle devrait s’excuser de ne pas avoir été « décente », « respectueuse » et « raisonnable ».

Où sont les excuses pour avoir visité l’une des nombreuses « zones à taux de positivité élevé » et mis en danger la santé d’une personne appartenant à l’une des nombreuses « populations vulnérables » ? Comme l’a dit Marcus, « Nous nous devons tous les uns aux autres un devoir de diligence et de respect. »

Ocasio-Cortez nous doit des excuses publiques pour son manque flagrant de soins et de respect. Où est-ce?

Eddie Scarry est le chroniqueur de DC à The Federalist et auteur de « Privileged Victims: How America’s Culture Fascists Hijacked the Country and Elevated Its Worst People ».