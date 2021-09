AOC et Ella Emhoff affrontent la politique de la mode après avoir assisté au gala du Met – WWD

Les invités célèbres du Met Gala créent toujours une tempête de publicité pour leurs choix de créateurs et l’extravagance de lundi n’a pas fait exception, comme peuvent en témoigner Lil Nas X, Blackpink’s Rose, Naomi Osaka, Serena Williams et bien d’autres.

Mais cette fois, un trio de politiciens – les femmes démocrates du Congrès de New York Alexandria Ocasio-Cortez et Carolyn Maloney et le maire de New York Bill DeBlasio – ont fait face à une réaction en ligne pour avoir assisté à l’événement d’élite. Les billets individuels coûtent 35 000 $ et les tables entre 200 000 $ et 300 000 $.

Une porte-parole du musée a refusé de commenter mardi.

Les trois politiciens et le petit ami d’Ocasio-Cortez, Riley Roberts, seraient des invités du Met. Le musée n’assure pas le transport des visiteurs.

Une porte-parole d’Ocasio-Cortez a confirmé que la membre du Congrès était une invitée du Met. En réponse à une demande des médias, la porte-parole a noté qu’Ocasio-Cortez avait répondu à certaines des questions dans ses histoires IG et via une publication Instagram. Elle a refusé de commenter davantage.

Bien qu’il s’agisse d’un gala réduit en raison des précautions contre le COVID-19, le gala du Met de lundi a collecté un record de 16,75 millions de dollars, selon une porte-parole du musée.

Ocasio-Cortez a illuminé les réseaux sociaux en portant une robe Brothers Vellies cousue avec «Tax the rich». En théorie, ce message s’appliquait à de nombreux participants très riches au gala, qui avaient payé pour l’admission plutôt que d’être invités par le sponsor principal de la soirée, Instagram, ou les entreprises et les marques qui ont acheté des tables.

Le gala est la principale collecte de fonds pour le Costume Institute, qui est le seul des départements de conservation du Met à être autofinancé. La fête a coïncidé avec l’ouverture de « In America : A Lexicon of Fashion », le premier volet d’une exposition en deux parties d’un an qui célèbre le 75e anniversaire de l’institut. Ocasio-Cortez et Maloney ont adopté le code vestimentaire de cette année « de l’indépendance américaine », contrairement à de nombreux invités qui ont opté pour des marques de créateurs français et italiens plutôt que des marques américaines.

La membre du Congrès a posté une photo d’elle portant la robe avec la créatrice de Brother Vellies Aurora James tôt mardi matin et a noté qu’elle avait été empruntée. Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle était fière de travailler avec James “en tant que designer immigrante noire axée sur le développement durable qui est passée de son rêve @brothersvellies dans un marché aux puces à Brooklyn à gagner le @cfda contre vents et marées – puis à travailler ensemble pour ouvrir les portes du Met.

« L’heure est maintenant à la garde d’enfants, aux soins de santé et à l’action climatique pour tous. Taxer les riches », a-t-elle posté. «Et oui, AVANT que quiconque ne commence à se déchaîner – NYC et les élus sont régulièrement invités à assister au Met en raison de nos responsabilités dans la supervision des institutions culturelles de notre ville qui servent le public. J’étais l’un des nombreux participants.

La publication comptait plus de 1,9 million de likes mardi après-midi.

Quelques points de vente comme Fox Business ont noté comment Ocasio-Cortez et Maloney ont raté une partie du balisage du House Financial Services Committee du paquet de réconciliation budgétaire de 3,5 billions de dollars, qui s’est terminé peu avant 20 heures lundi. Maloney a posté une photo d’elle habillée pour le Met Gala avant 18 heures

Les demandes des médias à l’équipe de DeBlasio n’ont pas été reconnues mardi.

Un porte-parole de Maloney a refusé de commenter. Cependant, le porte-parole avait envoyé par courrier électronique des informations de presse sur la robe que la députée portait au gala lundi en début de soirée, bien avant que d’autres marques ne le fassent pour identifier leurs invités respectifs.

Maloney, un sponsor de l’Amendement pour l’égalité des droits, portait une robe en violet, blanc et or – les couleurs originales des suffragettes – et une cape brodée de « Egalité des droits pour les femmes » et des lettres « ERA » blanches sur le devant de la robe. Le matériel de presse qui a été diffusé par le bureau de Maloney l’a décrit comme “une mode avec un but”.

Carolyn B. Maloney Lexie Moreland/WWD

Une invitation à une collecte de fonds caritative n’est pas considérée comme un cadeau si l’objectif principal de l’événement est de collecter des fonds pour une organisation qui est qualifiée pour recevoir des contributions déductibles d’impôt, et si l’organisation – et non une autre source, comme une entreprise commanditaire – étend l’invitation, selon les directives d’orientation des cadeaux du Comité d’éthique de la Chambre des représentants des États-Unis.

Bien qu’Ella Emhoff ne soit pas une élue, son choix de Stella McCartney et d’Adidas a fait trembler certains. Bien qu’Adidas soit présenté dans la nouvelle exposition du Costume Institute, il s’agit d’une marque allemande et non américaine. En outre, la belle-mère d’Emhoff, la vice-présidente Kamala Harris, est une défenseure des petites entreprises nationales, en particulier celles des communautés sous-représentées.

Ella Emhoff Lexie Moreland/WWD

Sur le plan professionnel pour Emhoff, un modèle IMG, cela avait cependant du sens. Une porte-parole d’Adidas a déclaré qu’Emhoff était le visage de la campagne pour la nouvelle collection “Earth Explorer” d’Adidas by Stella McCartney.

Les demandes des médias à Emhoff et à son manager Joseph Charles Viola n’ont pas été renvoyées. Une réceptionniste d’IMG, qui représente Emhoff en tant que mannequin, a déclaré que toutes les demandes des médias devaient passer par son équipe à la Maison Blanche et il a proposé de transmettre une demande. Cette demande n’a pas été reconnue au moment de mettre sous presse.

Les célébrités et les politiciens auront la chance de déclencher d’autres feux d’artifice en mai prochain lorsqu’un autre gala du Met est prévu pour marquer l’ouverture de la deuxième partie de l’exposition, “En Amérique : une anthologie de la mode”.