AOC et les membres de l’escouade font des pressions de dernière minute pour bloquer la vente d’armes en Israël

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez passe devant des journalistes sur Capitol Hill à Washington, DC, le 13 mai 2021.

(Evelyn Hockstein / .)

Une coalition de législateurs démocrates fait un effort de dernière minute pour bloquer une vente d’armes à Israël qui fournirait à la nation assiégée un kit de guidage d’armes fabriqué par Boeing de 737 millions de dollars, qui convertit les bombes non guidées ou «stupides» en missiles à guidage de précision.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) dirige l’initiative aux côtés d’autres membres de l ‘«escouade» de gauche, y compris les représentants Rashida Tlaib (D-Mich.) Et Ilhan Omar (D-Minn.), Selon un projet de résolution obtenu par Politico.

Les législateurs progressistes poussent l’administration Biden à utiliser le kit d’armes comme levier pour pousser Israël à désamorcer le conflit, bien que leur résolution de désapprobation ne parvienne probablement pas à traverser la Chambre à temps pour arrêter la vente d’armes.

La résistance démocrate à la vente intervient un jour après qu’un groupe de hauts démocrates de la Chambre a abandonné mardi une tentative de retarder l’échange au milieu des hostilités croissantes au Moyen-Orient. Les législateurs avaient l’intention d’utiliser l’accord sur les armes comme une coercition passive pour persuader le gouvernement israélien de parvenir à un cessez-le-feu.

L’effort démocrate fait également suite à une conversation téléphonique que le président Joe Biden a eue lundi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au cours de laquelle la Maison Blanche a manifesté son soutien à un «cessez-le-feu» dans le conflit qui s’intensifie rapidement entre les terroristes du Hamas à Gaza et l’armée israélienne.

Le groupe d’Ocasio-Cortez s’écarte de l’opinion de nombreux démocrates de l’establishment, qui ont défendu la vente d’armes. Le président des services armés du Sénat, Jack Reed (D., RI), a fait remarquer plus tôt cette semaine que le paquet d’armes est guidé avec précision et peut donc minimiser les pertes civiles ainsi que les dommages collatéraux des deux côtés du conflit.

La vente d’armes en cours fait également suite à une conférence de presse avec la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, mercredi, au cours de laquelle elle a refusé de révéler si l’administration Biden s’engagerait à «reconstituer» les systèmes de défense israéliens Iron Dome, largement épuisés après des jours d’interception de milliers de roquettes du Hamas. projectiles.

En réponse au barrage d’attaques du Hamas sur le sol israélien, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont mené des frappes aériennes de représailles stratégiques visant des emplacements de stockage d’armes, des tunnels souterrains abritant les dirigeants du Hamas, ainsi que des quartiers généraux militaires à Gaza, tuant un certain nombre de hauts commandants. .

Les deux territoires ont subi des pertes civiles. Avant de déployer des bombes, Israël met en garde les civils de Gaza sur le terrain par téléphone et autres moyens de communication, les exhortant à se retirer en lieu sûr avant de mener la campagne militaire.

Les républicains n’ont pas influencé leur soutien au droit d’Israël de se défendre contre les assauts aveugles de roquettes de l’ennemi. Lors d’une conférence de presse mercredi, les sénateurs du GOP ont critiqué Biden pour ses commentaires tièdes sur la menace existentielle qui pèse sur Israël.

“Joe Biden doit se lever et rejeter cette proposition radicale anti-israélienne”, a déclaré le sénateur Tom Cotton (D-Ark.) En référence au bloc de vente d’armes démocrate. “Mais Joe Biden a rapidement cédé à gauche cette semaine.”

Les États-Unis ont une relation militaire de longue date et une amitié diplomatique avec l’État juif.

L’Amérique a historiquement transféré des armes, y compris des bombes à guidage de précision, des chars et des avions de combat sophistiqués, ainsi que des missiles, des véhicules militaires et d’autres équipements pour renforcer les défenses d’Israël. Depuis 1985, le gouvernement américain a alloué chaque année près de 3 milliards de dollars d’aide militaire à Israël pour combattre l’agression étrangère et préserver sa souveraineté.

