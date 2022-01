AOC fait la fête sans masque au brunch bondé de dragsters à Miami – RedState

Maintenant, permettez-moi de commencer cette histoire en déclarant que je n’ai aucun intérêt sexuel pour la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (Delusional-NY).

Lorsque les républicains ont signalé qu’AOC avait fait la fête à Miami Beach sans masque dans un restaurant avec un verre à la main et son petit ami à ses côtés, elle s’est retournée, affirmant que les commentaires des républicains étaient en quelque sorte obsédés sexuellement par elle.

Cela commence à vieillir en ignorant les frustrations sexuelles très évidentes, étranges et dérangées qui sous-tendent la fixation républicaine sur moi, les femmes et les personnes LGBT + en général. Ces personnes ont clairement besoin d’une thérapie, ne le feront pas et utiliseront plutôt la politique comme leur exutoire. C’est vraiment bizarre – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 31 décembre 2021

D’accord, maintenant. Ce n’est pas trop égocentrique ou bizarre du tout, n’est-ce pas ? Elle tentait de se soustraire aux critiques pour avoir abandonné ses électeurs pour jouer à Miami Beach lors d’une vague de COVID à New York et être une hypocrite à propos de la Floride. Cela n’a pas fonctionné. Elle ne s’en est pas servie en étant encore plus folle par-dessus le marché.

Mais elle fait toujours la fête à Miami, dans l’État libre de Floride, où elle a été aperçue lors d’un drag brunch avec l’acteur/chanteur Billy Porter. Quand elle était avec son petit ami à l’extérieur, les gens ont fait des commentaires sur le fait qu’elle était sans masque. Mais au moins, elle était dehors et juste avec son petit ami. Ici, elle est dans une foule immense, tous entassés – aucun d’eux ne semble porter de masques. Le CDC – ce que les démocrates veulent que nous traitions comme une religion – recommande de ne pas participer à des rassemblements aussi bondés, disant « d’éviter les foules ».

Il y a une pandémie? Ces gens ne semblent pas le penser – on dirait qu’ils pensent que c’est fini. AOC n’a sûrement pas l’air de s’en inquiéter beaucoup, et cela ne ressemble pas à beaucoup de distanciation sociale.

Mission accomplie! Un membre de notre équipe a repéré l’incroyable @AOC au drag brunch ! Plus l’incomparable @theebillyporter !#Miami #MiamiBeach #AOC pic.twitter.com/0o493GQmh8 – OurRev305 (@OurRev305) 2 janvier 2022

AOC a été aperçu en train de faire la fête dans un bar sans masque dans le grand État libre de Floride. Hypocrite absolu pic.twitter.com/5lPEtPTnib – Libs de Tik Tok (@libsoftiktok) 2 janvier 2022

Preuve pic.twitter.com/pp0ZFTX3xl – Nice Gay (@jealousbottom) 2 janvier 2022

N’oubliez pas que ce sont ces gens de gauche qui crient contre les masques et les restrictions et critiquent les libertés qui existent en Floride. Sauf bien sûr, quand cela s’applique à eux. Ensuite, faire la fête dans une grande foule en Floride est tout simplement cool. Être à un drag brunch, c’est comme être à une manifestation BLM – le virus sait qu’il est censé vous sauter dessus à cause de votre pureté idéologique et de votre éveil.

Pendant ce temps, de retour dans la zone qu’elle représente à New York, vous devez montrer des papiers de vaccination pour manger dans un restaurant et vous devez vous masquer. Même les enfants doivent montrer des papiers. S’ils ne le font pas, ils seront expulsés des restaurants et autres établissements, et s’ils ne partent pas, ils peuvent être arrêtés.

Un autre point ? Elle a déposé à plusieurs reprises un vote par procuration pour elle au Congrès, invoquant l’« urgence publique » comme excuse. Ah bon? Bien sûr, elle ne semble pas avoir de problème à traîner dans le paysage de la mort que les démocrates prétendent être la Floride. Qu’est-ce que cela dit sur sa raison de ne pas faire son devoir et de voter en personne ?

AOC – célibataire, pas d’enfants, pas d’affaire à gérer et un trajet en train de DC est en tête de liste des membres de la Chambre votant par procuration. Le vote virtuel est très stressant #AOCLovesDeSantis pic.twitter.com/TB7P6aT2Ve – Julie Kelly (@julie_kelly2) 31 décembre 2021

Elle a un appartement de luxe à Washington, alors qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi ne peut-elle pas voter?

Alors, soyons très clairs. J’écris ceci non pas parce que j’ai un intérêt sexuel pour l’AOC, j’ai juste intérêt à souligner à quel point elle est ridicule et hypocrite – et quel gaspillage de membre du Congrès elle est. Bonne conversation.