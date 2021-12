AOC invité par Virginia GOP House espère faire campagne pour le titulaire de Dem Spanberger

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

D’ABORD SUR FOX : Une Virginie Le républicain a invité la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., à faire campagne pour le titulaire démocrate que le candidat du GOP espère renverser l’année prochaine.

La républicaine Tina Ramirez – qui se présente contre la représentante démocrate des États-Unis Abigail Spanberger – a prolongé l’offre après qu’Ocasio-Cortez ait récemment insisté sur le fait que c’était une « erreur » pour les démocrates modérés de considérer leurs collègues radicaux comme une « responsabilité ».

« Au cours des dernières années, Abigail Spanberger a mené une double vie », a écrit la challenger républicaine Tina Ramirez dans un communiqué fourni pour la première fois à Fox News mardi, faisant référence au second mandat démocrate.

« En Virginie, elle se présente comme une démocrate modérée. Mais ce masque se détache à Washington », a poursuivi Ramirez.

UN DÉMOCRATE DÉCHIRE L’AOC, DEMS RADICAL SUR LES COMMENTAIRES DE LA RÉFORME DE LA SÉCURITÉ PASSÉE SUITE À LA TRAGÉDIE DE WAUKESHA

« N’ayant interagi qu’avec Abigail Spanberger à Washington, il n’est pas étonnant qu’Alexandria Ocasio-Cortez pense qu’un message progressiste serait populaire en Virginie », a ajouté le républicain. « Surtout après que Spanberger a voté pour une liste de souhaits de plusieurs milliards de dollars se faisant passer pour un projet de loi d’infrastructure par la définition la plus ridicule et la plus malhonnête. »

Les représentantes américaines Abigail Spanberger, à gauche, et Alexandria Ocasio-Cortez (.)

« J’invite Alexandria à se rendre en Virginie pour montrer aux électeurs qui est vraiment Abigail Spanberger lorsque les caméras ne sont pas allumées », a conclu Ramirez.

Le républicain, qui défie Spanberger de représenter le 7e district du Congrès de Virginie, a cité les remarques d’Ocasio-Cortez dans une interview du New York Times publiée plus tôt ce mois-ci.

Ocasio-Cortez, une radicale notoire du caucus démocrate qui s’identifie comme une socialiste démocrate, a insisté sur le fait que c’était une erreur pour les démocrates modérés de se distancer des radicaux comme elle.

L’espoir du GOP House Tina Ramirez et sa fille, Abigail. (Courtoisie : Tina Ramirez)

« Avant les élections en Virginie, il était très clair que notre aide et notre participation n’étaient ni souhaitées ni demandées, ce qui est bien », a déclaré Ocasio-Cortez. « Je ne suis pas ici pour dire aux gens comment mener leurs courses. Mais en même temps, pour considérer les membres ici qui ont certaines des relations les plus étroites avec notre base politique comme une responsabilité uniforme – et non quelque chose qui peut être sélectivement déployé, ou consulté, ou quoi que ce soit – je pense que c’est juste triste. Je pense que c’était une erreur. «

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., prend la parole à Durham, New Hampshire, le 10 février 2020. (.)

Ocasio-Cortez a déclaré que le Build Back Better Act, le projet de loi des démocrates sur les dépenses sociales et le changement climatique de 1,75 billion de dollars, donnerait aux démocrates « une chance de retourner dans nos communautés et de dire que nous avons tenu nos promesses ». Elle a fait valoir que « ce qui freine vraiment la participation, c’est lorsque les démocrates font des promesses qu’ils ne tiennent pas ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un incident récent a mis en évidence la différence entre le plus modéré Spanberger et le plus radical Ocasio-Cortez.

Lorsque le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, a prononcé un discours fanfaron contre Build Back Better, il a cité Spanberger, qui a déclaré que « personne n’avait élu Joe Biden pour être FDR », se référant au président Franklin Delano Roosevelt.

Immédiatement après cette déclaration, une voix féminine au Congrès s’est écriée : « Je l’ai fait. Les journalistes ont plus tard identifié cette voix comme appartenant à Ocasio-Cortez.