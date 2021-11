La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) a averti que les démocrates devaient bientôt adopter leur projet de loi de dépenses au Sénat pour conserver les voix du caucus progressiste.

« Je pense que les enjeux sont vraiment, vraiment élevés », a déclaré Ocasio-Cortez au New York Times.

« Toute la raison pour laquelle le caucus progressiste a donné ses votes [for the infrastructure bill] était basé sur des promesses directes du président, ainsi que sur des promesses directes de partisans démocrates plus conservateurs. Et de la direction de la Chambre également », a-t-elle ajouté.

« Donc, si ces promesses ne tiennent pas, il leur sera très, très difficile d’obtenir des votes sur quoi que ce soit d’avance, car la confiance qui était déjà si délicate aura été brisée. »

Ocasio-Cortez a déclaré qu’il était « démoralisant » d’adopter le programme Build Back Better du président Biden parce que « d’énormes promesses ont été faites ».

« Et c’est là que j’ai tiré la sonnette d’alarme, car ce qui freine vraiment la participation, c’est lorsque les démocrates font des promesses qu’ils ne tiennent pas », a-t-elle poursuivi.

«Avec le plan d’infrastructure bipartite, il y a tous ces gros titres qui circulent. Et je comprends l’importance politique de faire un tour d’honneur. Mais je pense que la position la pire et la plus vulnérable dans laquelle nous pourrions être est de trop promettre et de sous-offrir », a déclaré Ocasio-Cortez.

Elle a ajouté que Biden pourrait signer des décrets pour des questions telles que l’immigration, les prêts étudiants et le climat.

« Alors pourquoi considérons-nous cela comme un compromis législatif, alors que l’opportunité est tellement plus grande, ou quand Biden pourrait faire ce genre de choses d’un trait de stylo, et nous rappelle simplement qu’il choisit de ne pas le faire? » demanda Ocasio-Cortez.

La Chambre a adopté le programme de dépenses à la fin de la semaine dernière et il a été envoyé au Sénat, où il sera probablement amendé.