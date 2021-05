AOC perd le soutien des socialistes qui l’accusent d’avoir “ attaqué maccarthyite ” contre eux ⋆ .

La députée démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, s’est fait des ennemis avec les socialistes d’extrême gauche qui accusent AOC d’être un larbin néolibéral du régime de Joe Biden, illustrant les divisions à gauche qui ne pourraient que s’approfondir au fil des ans. La soi-disant « escouade » de législatrices de gauche au Congrès se révèle être une équipe politiquement cynique qui semble parfaitement à l’aise pour l’establishment tordu des marais à Washington, DC

Le World Socialist Website, publié par le Comité international trotskiste de la Quatrième Internationale, explique le fossé entre Alexandrie Ocasio-Cortez et les travailleurs du monde. Ocasio-Cortez a fait une interview en mars avec le magazine Democratic Socialists of America’s Democratic Left qui a enflammé les trotskistes. Dans son interview DSA, AOC a répondu aux critiques de gauche de Biden en disant: «Eh bien, je pense que c’est une critique vraiment privilégiée. Nous allons devoir nous concentrer sur la solidarité les uns avec les autres, développer notre sens de la critique de bonne foi et de la critique de mauvaise foi. Parce que la critique de mauvaise foi peut détruire tout ce que nous avons construit si rapidement. Et nous le savons parce que c’est le cas dans le passé, et il nous a fallu tant de décennies pour en arriver là. Nous n’avons ni le temps ni le luxe de divertir les acteurs de mauvaise foi de notre mouvement. AOC a déclaré qu’elle avait rejoint la DSA parce que « nous avions l’impression qu’il n’y avait pas cet essentialisme de classe, mais que c’était vraiment une lutte de classe multiraciale qui n’a pas dépriorisé les droits de l’homme, franchement, j’ai été vraiment impressionné » et a déclaré à propos des candidats de la DSA , « Ce sont des gens avec qui vous voulez être. Et ils ne sont pas cyniques, et ils ne s’engagent pas dans « plus socialiste que toi ». Ils sont juste implacablement positifs.

Le World Socialist Website ne l’a pas, en disant : « La référence aux « essentialistes de classe dépriorisant les droits de l’homme » montre qu’Ocasio-Cortez et la DSA travaillent conformément à une tradition politique définie : l’anti-communisme américain. Rien de socialement progressiste ne peut émerger de ce bourbier… Ocasio-Cortez et la DSA perpétuent leurs traditions pro-impérialistes et anticommunistes dans le 21e siècle. Leur rôle principal, tel qu’exprimé dans l’interview, est de servir de gardiens de la gauche politique bourgeoise, en canalisant l’opposition sociale vers le Parti démocrate et en plaçant ses opposants de gauche au-delà des limites. Ceux qui se battent pour mobiliser la classe ouvrière (« essentialisme de classe ») pour une rupture avec le Parti démocrate sont des « acteurs cyniques de mauvaise foi » qui veulent « détruire ». Mais le ton frénétique de ces attaques maccarthystes trahit une grande inquiétude dans les principaux cercles du Parti démocrate face à la montée de l’opposition sociale aux conditions d’inégalité massive… Dans ces conditions, Ocasio-Cortez et la DSA servent de clé de voûte dans l’architecture du système politique capitaliste. C’est une leçon du rôle réactionnaire joué par la tradition politique qui s’appelle « socialisme démocratique », qui n’a vraiment rien à voir avec le socialisme. (Le passage du World Socialist Website se termine)

AOC est susceptible de faire face à des critiques similaires de la part de la foule anticapitaliste au fur et à mesure que sa carrière politique progresse, d’autant plus qu’AOC reçoit une attention médiatique massive pour son socialisme démocratique autoproclamé. Un coup d’œil à la liste des contributeurs à la campagne d’AOC montre les dons des entreprises américaines, qui ont largement contribué aux coffres de la campagne d’AOC au cours du cycle électoral de 2020. AOC a reçu de l’argent d’employés, de représentants ou de membres de la famille immédiate d’employés ou de représentants d’Alphabet, d’Amazon, d’Apple, de Microsoft, d’AT&T, de Kaiser Permanente, de Facebook, de Disney et d’IBM.

La scission de l’AOC avec l’extrême gauche montre que le Squad est vraiment un club social néolibéral de l’establishment de Washington, leader dans le Swamp. Ne cherchez pas plus loin que le camarade de Squad d’AOC, Ilhan Omar, qui est décrit comme un musulman fondamentaliste mais ne peut s’empêcher de tweeter : « Les droits LGBTQ sont des droits humains. La sénatrice Elizabeth Warren, qui n’est pas officiellement membre de l’équipe mais plus ou moins la mère de la sororité de l’équipe, se présente comme une championne populiste anti-banquier, mais Warren est intervenu pour exiger une éventuelle action de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour arrêter le populiste GameStop short squeeze, basé sur Reddit, qui a récemment tenté de mettre en faillite le fonds spéculatif Melvin Capital. Lorsque les choses se passent bien, Warren est du côté des élites financières. L’équipe d’AOC fera-t-elle face à plus de critiques de la part de la gauche, alors que les progressistes se rendent compte que l’AOC fait plus d’efforts pour se plaindre de la manifestation pro-Trump du 6 janvier qu’elle n’essaie réellement de tenir l’administration de Joe Biden responsable ? Restez à l’écoute!