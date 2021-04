AOC possède Ted Cruz lors de son voyage sournois au Mexique après qu’il soit venu pour son cou ⋆ .

Le président Biden a déjà réussi à faire adopter un projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars qui réduira considérablement la pauvreté et améliorera matériellement la vie d’innombrables Américains. Maintenant, son administration a dévoilé son prochain ordre du jour: un paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui revitalisera le pays d’un océan à l’autre, réparant les routes, les ponts et les bâtiments en ruine tout en préparant l’Amérique pour le siècle à venir en modernisant les réseaux de transport et en investissant dans des énergie.

L’ampleur de l’ambition de Biden jusqu’à présent n’a été égalée que par sa capacité à exécuter cette ambition et à ce rythme, il pourrait s’avérer être un président véritablement transformationnel. Après quatre ans où Trump n’accomplit rien d’autre que la division et les réductions d’impôts pour les super-riches, le Parti républicain se retrouve dans la position peu enviable de devoir attaquer un président compétent qui fait réellement le travail du peuple américain. Ils n’ont rien de substantiel à lui reprocher, alors ils essaient désespérément de faire croire qu’il y a une crise historique le long de la frontière mexicaine causée uniquement par la prise en charge par Biden du bureau ovale.

Plus tôt dans la journée, l’exécrable créature sans épines qui glisse sur la surface de la Terre sous le surnom de «Ted Cruz» a tagué la représentante Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitter et a déclaré qu’elle exposait la vraie croyance démocrate selon laquelle l’ICE devrait être abolie. Il a également affirmé à tort que les démocrates prônaient une politique de frontières ouvertes, un mensonge populaire parmi les politiciens républicains de mauvaise foi.

L’organisation cryptofasciste et xénophobe connue sous le nom d’ICE est responsable des abus sexuels de masse contre les migrants et devrait être abolie, et le fait que Cruz pense que son tweet est une sorte d’attaque intelligente en dit long. Plus précisément, le tweet d’AOC n’appelait pas à l’abolition de l’agence, elle soulignait que déverser sans cesse de l’argent dans le financement de l’ICE n’est pas le moyen d’obtenir des résultats humains.

. @ AOC explique la vraie position Dem: abolir ICE. Frontières entièrement ouvertes. Ce qui rendrait la #BidenBorderCrisis encore pire. Elle dit que rien d’autre ne fonctionne. Ah bon? L’année dernière, nous avons eu la plus faible immigration clandestine EN 45 ANS. Cette année, nous avons le plus haut depuis 20 ans. https://t.co/zT8wKuvkRm – Ted Cruz (@tedcruz) 1er avril 2021

À l’heure actuelle, des hommes comme Cruz qui ont au mieux une compréhension rudimentaire de Twitter devraient savoir mieux que de se battre avec AOC sur le site, et pourtant ils continuent de faire la même erreur. La membre du Congrès a rapidement répondu au tweet stupide de Cruz et l’a déchiré, évoquant le récent scandale dans lequel il a été surpris en train de se faufiler au Mexique pour des vacances alors que son État d’origine, le Texas, souffrait de tempêtes hivernales meurtrières et de pannes de courant.

«Ted, c’est assez riche venant de quelqu’un qui a fui sa propre maison (et ses responsabilités) pendant une crise environnementale pour traverser la frontière et chercher refuge au Mexique», a écrit AOC. Elle l’a ensuite chargé de financer et d’élargir l’utilisation des cages, puis de faire semblant de se soucier du problème.

«Vous n’avez pas de politique, juste bouffée», a-t-elle conclu, offrant l’une des descriptions les plus succinctes de Cruz en tant que personnalité politique à ce jour.

Ted, c’est assez riche venant de quelqu’un qui a fui sa propre maison (et ses responsabilités) pendant une crise environnementale pour traverser la frontière et chercher refuge au Mexique. Vous avez également financé des cages, des cages agrandies, et pourtant vous vous plaignez des cages. Vous n’avez pas de politique, juste bouffée. https://t.co/0MI8oU0EtQ – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 1 avril 2021

Un rappel que votre démission est en souffrance depuis 84 jours. Au moins. – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 1 avril 2021

