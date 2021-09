AOC, Pressley et Tlaib « exhortent » Biden à remplacer le président de la Fed par quelqu’un disposé à lutter contre le « changement climatique » – Economie Bitcoin News

Selon quelques bureaucrates américains, toute la création monétaire récente de la Réserve fédérale n’a pas suffi, car trois politiciens du House Financial Services Committee exhortent le président américain Biden à remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, par quelqu’un qui s’occupera du « risque climatique. “

AOC, Tlaib, Pressley : « Le changement climatique est un avertissement des dommages potentiels catastrophiques et irréversibles »

Selon trois représentants américains, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Rashida Tlaib et Ayanna Pressley, le leadership de la Réserve fédérale fait défaut. Malgré les quantités massives de tactiques d’assouplissement quantitatif (QE) et un taux de référence supprimé à zéro, les trois politiciens membres du House Financial Services Committee en veulent plus.

S’adressant à Politico, les représentants autrement connus sous le nom de « Squad » ont expliqué qu’un nouveau leadership est nécessaire en ce qui concerne la Réserve fédérale. Il ne fait aucun doute que la hausse monétaire de la Fed en 2020 a éclipsé deux siècles de création d’USD et cet assouplissement monétaire s’est poursuivi en 2021.

AOC, Tlaib et Pressley pensent que ce n’est tout simplement pas suffisant. « À un moment où le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat met en garde contre les dommages potentiels catastrophiques et irréversibles infligés par un changement climatique, nous avons besoin d’un leader à la barre qui prendra des mesures audacieuses et décisives pour éliminer le risque climatique », a déclaré le groupe de politiciens. dit Politico. Le démocrate progressiste AOC a en outre déclaré à propos de Jerome Powell :

Sous sa direction, la Réserve fédérale a pris très peu de mesures pour atténuer le risque que le changement climatique fait peser sur notre système financier.

AOC, Tlaib, Pressley : « Nous avons besoin d’un président de la Fed qui s’engage à atteindre ces objectifs »

Les trois membres du House Financial Services Committee sont bien connus pour promouvoir des concepts tels que la théorie monétaire moderne (MMT) et le revenu de base universel (UBI). Les trois bureaucrates insistent sur le fait qu’un nouveau président de la Fed est nécessaire pour « éliminer » le risque climatique.

Pendant ce temps, des milliards de dollars plus tard et une poussée massive pour faire vacciner les gens, Covid-19 est loin d’être éliminé et il est fort probable qu’il ne sera jamais retiré de la société. Cependant, l’utilisation de mesures de relance pour lutter contre le changement climatique est également très importante, ont souligné les trois politiciens dans leurs déclarations.

« L’affaiblissement des réglementations financières spécialement créées pour empêcher qu’une telle catastrophe ne se reproduise met en danger les moyens de subsistance des Américains à travers le pays », déclarent AOC, Tlaib et Pressley. « Pour aller de l’avant avec une approche pangouvernementale qui élimine le risque climatique tout en rendant notre système financier plus sûr, nous avons besoin d’un [Fed chair] qui s’est engagé à atteindre ces objectifs.

AOC, Tlaib et Pressley n’ont cependant pas discuté du fait que les Américains ne sont pas satisfaits de la hausse de l’inflation et de la façon dont l’assouplissement monétaire a pu provoquer une autre bulle massive. En fait, les trois bureaucrates sont une minorité car la plupart des politiciens sont satisfaits de la prise de décision de Jerome Powell en ce qui concerne l’économie américaine. De nombreux analystes et économistes sont tout à fait certains que la relance monétaire qui a eu lieu au cours des 18 derniers mois a rendu Wall Street et le marché boursier très heureux.

