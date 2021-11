AOC riposte à Paul Gosar sur Bonkers Meme

La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a répondu à un mash-up d’anime insensé partagé par le membre du Congrès Paul Gosar (R-AZ), dans lequel Gosar est représenté en train de tuer son collègue.

L’attaque de Gosar sur Titan mème a été condamnée par un certain nombre de collègues de la Chambre l’appelant «malade» et disant qu’il devrait être discipliné d’une manière ou d’une autre.

C’est un comportement malade du représentant Paul Gosar. Il a tweeté la vidéo le montrant en train de tuer le représentant Ocasio-Cortez à partir de son compte officiel et de son compte personnel. Dans n’importe quel lieu de travail en Amérique, si un collègue faisait une vidéo d’anime tuant un autre collègue, cette personne serait licenciée. pic.twitter.com/0ygBfE6bEL – Ted Lieu (@tedlieu) 9 novembre 2021

Cela va continuer. Bien sûr, @gop et @GOPLeader peuvent condamner cela de manière proactive (pas un commentaire détourné lorsqu’on leur pose la question.). Ils ne le feront pas. Le « pet de l’aisselle » de notre politique est la raison pour laquelle nous laissons tomber le peuple. https://t.co/JYwc5gG96B – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 9 novembre 2021

C’est un comportement odieux et il s’agit d’une longue lignée de membres républicains harcelant et menaçant de violence contre les membres de notre caucus, le plus souvent des femmes de couleur. Tout le monde mérite un lieu de travail exempt d’abus, y compris au Congrès. @GOPLeader doit répondre par une action. https://t.co/RM721Uv4kU – Caucus progressiste (@USProgressives) 9 novembre 2021

C’est absolument malade et atteint certainement le seuil pour que ses comptes soient suspendus. J’ai présenté une résolution plus tôt cette année appelant à sa censure après ses commentaires dangereux et injurieux à propos du 6 janvier. Cet appel flagrant à la violence est un motif d’expulsion. https://t.co/nI1VW2napK – David Cicilline (@davidcicilline) 9 novembre 2021

Ocasio-Cortez elle-même a riposté à Gosar quelques heures plus tard et a commencé en disant: « Alors, alors que j’étais en route pour Glasgow, un membre effrayant avec qui je travaille et qui collecte des fonds pour des groupes néo-nazis a partagé une vidéo fantastique de lui en train de me tuer. »

Elle a rappelé les confrontations précédentes avec des collègues républicains et a déclaré que les institutions « ne protègent pas » les femmes de couleur.

Alors que j’étais en route pour Glasgow, un membre effrayant avec qui je travaille et qui collecte des fonds pour des groupes néo-nazis a partagé une vidéo fantastique de lui en train de me tuer. Et il ne subira aucune conséquence car @GOPLeader l’encourage avec des excuses. Lundi amusant ! Eh bien, retour au travail car les institutions ne protègent pas le woc https://t.co/XRnMAKsnNO – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 novembre 2021

Rappelez-vous quand Yoho m’a abordé au Capitole et m’a appelé af-ing b- Rappelez-vous quand Greene a couru après moi il y a quelques mois en criant et en atteignant Rappelez-vous quand elle a traqué mon bureau la première fois avec des insurgés et des gens enfermés à l’intérieur Tout à mon travail & rien ne se passe jamais – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 novembre 2021

Ocasio-Cortez a qualifié Gosar de « juste une collection de cure-dents humides de toute façon ».

« La suprématie blanche est destinée aux personnes extrêmement fragiles et aux hommes tristes comme lui, dont le concept de soi repose sur le mythe selon lequel il est né supérieur parce qu’au fond il sait qu’il ne pourrait pas ouvrir un pot de cornichons ou lire tout un livre tout seul », a-t-elle ajouté.

Ce mec est juste une collection de cure-dents humides de toute façon. La suprématie blanche est destinée aux personnes extrêmement fragiles et aux hommes tristes comme lui, dont le concept de soi repose sur le mythe selon lequel il est né supérieur parce qu’au fond il sait qu’il ne pourrait pas ouvrir un pot de cornichons ou lire tout un livre par lui-même – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 novembre 2021

