Alors que le représentant américain Kevin McCarthy était à la Chambre la semaine dernière, prononçant un discours marathon de plus de huit heures contre le programme de dépenses du président Biden et des démocrates, un opposant politique a passé au moins une partie de ce temps séquestré dans le vestiaire de la Chambre.

Avec une couverture télévisée de McCarthy jouant en arrière-plan, la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez est allée sur Instagram Live, où elle a dit à ses abonnés ce qu’elle pensait du discours du chef de la minorité de la Chambre en temps réel.

« Si je dois subir le discours de Kevin McCarthy, vous aussi », a écrit le démocrate d’extrême gauche de New York sur Twitter après y avoir publié la vidéo.

« C’est incroyable pour moi combien de temps une personne peut parler, connaître, exposer et communiquer si peu », a-t-elle ajouté au cours de la vidéo.

Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle s’exprimait depuis le vestiaire très « secret » de la maison, écoutant l’un des « pires discours de la plus basse qualité » qu’elle ait jamais entendus.

McCarthy, cependant, n’a tiré aucun coup de poing dans sa longue réprimande des politiques des démocrates. Bien que son discours ait retardé le projet de loi libéral sur les dépenses sociales, la Chambre l’a finalement adopté par 220-213 vendredi matin, en grande partie selon les lignes du parti. Le projet de loi, qui élargit le filet de sécurité sociale, se dirige vers le Sénat où il pourrait être repoussé par les démocrates modérés.

« À votre avis, que va-t-il arriver à l’inflation si ce projet de loi devient loi ? Il ne sera que supérieur aux premiers 2 000 milliards de dollars gaspillés par ce corps », a déclaré McCarthy à un moment du discours, selon le Los Angeles Times. « De la surveillance bancaire aux renflouements, ce projet de loi résout les problèmes que le président Biden et les démocrates ont déjà créés et les aggrave bien, bien pire. Ce n’est un secret pour personne que ce projet de loi est trop extrême, trop coûteux et trop libéral pour les États-Unis. »

À un moment donné de sa vidéo, Ocasio-Cortez a été rejointe par le représentant américain Jamie Raskin, D-Md., avec la paire comparant en plaisantant le discours de McCarthy au discours d’Abraham Lincoln à .sburg, qu’elle a noté, en revanche, était « élégant et bref. «

Elle a également salué avec moquerie la « diversité étonnante » des républicains qui se tenaient derrière McCarthy lors de son discours.

« Regardez toutes ces cravates de couleurs différentes », a-t-elle dit.

Elle a affirmé que McCarthy avait réussi à parler pendant plus d’une heure à ce moment-là, « avec l’un des vocabulaires les plus bas que j’aie jamais vus ».

À un autre moment du discours de McCarthy, Ocasio-Cortez aurait interrompu le républicain.

« Il y a quelques semaines à peine, la membre du Congrès Abigail Spanberger a déclaré: » Personne n’a élu Joe Biden pour être FDR « », a déclaré McCarthy.

« Je l’ai fait », a crié une voix féminine. Les journalistes ont plus tard identifié cette voix comme appartenant à Ocasio-Cortez.

Cependant, tous les utilisateurs de médias sociaux n’ont pas été impressionnés par la vidéo d’Ocasio-Cortez.

« C’est mignon », a écrit un utilisateur. « Maintenant, demandez-lui pourquoi elle a voté avec les républicains contre les infrastructures. »