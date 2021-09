AOC s’excuse pour le vote “présent” sur le dôme de fer d’Israël, explique ses larmes

in

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., s’est excusée vendredi auprès de ses électeurs pour son vote “présent” un jour plus tôt sur le financement du système de défense israélien Iron Dome et a expliqué pourquoi elle avait pleuré sur le sol de la Chambre.

“Oui, j’ai pleuré”, a-t-elle écrit dans la lettre de trois pages aux électeurs qu’elle a publiée sur son Twitter. “J’ai pleuré devant le manque total de soins pour les êtres humains qui sont touchés par ces décisions, j’ai pleuré contre une institution choisissant une voie de volatilité maximale et de considération minimale pour sa propre commodité politique.”

“Oui, j’ai pleuré… devant une institution choisissant une voie de volatilité maximale et de considération minimale pour sa propre convenance politique.” — Représentant des États-Unis Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

Ocasio-Cortez a été moqué par les conservateurs pour avoir versé des “larmes de crocodile” lors du vote.

AOC RTI POUR VERSER DES ‘LARMES DE CROCODILE’ APRÈS AVOIR PLEURÉ SUR LE VOTE DE LA MAISON DU DME DE FER D’ISRAL

Certains sur les réseaux sociaux ont émis l’hypothèse que la législatrice voulait “voter non mais qu’on en a parlé pour une raison stratégique” et beaucoup de ceux qui ont commenté sa lettre aux électeurs ont déclaré qu’elle n’expliquait toujours pas la raison pour laquelle elle avait voté “présent”.

“Tant de mots pour dire : ‘Je pense que ce projet de loi aurait dû être opposé mais j’étais trop lâche pour m’y opposer'”, a commenté une personne. Un autre a souligné que le législateur avait déjà critiqué l’ancienne représentante américaine Tulsi Gabbard pour son vote “actuel” sur la destitution, affirmant qu’il valait mieux prendre position. “Nous sommes envoyés ici pour diriger”, a déclaré Ocasio-Cortez à l’époque.

Ocasio-Cortez a écrit dans sa lettre qu’elle pensait que les États-Unis avaient accordé à Israël une « aide inconditionnelle » pendant « bien trop longtemps » tout en « ne faisant rien pour lutter contre les violations persistantes des droits de l’homme contre le peuple palestinien, et que ce déséquilibre des pouvoirs doit être centré sur toute conversation honnête sur Israël et la Palestine – en plus des nombreux autres gouvernements que nous finançons militairement avec un modèle de violations des droits de l’homme. “

Elle a souligné que voter contre le projet de loi ne financerait en aucun cas le système de défense et a fait valoir qu’il devrait y avoir plus de contrôle sur toutes les dépenses militaires dans le monde.

Le processus consistant à le présenter était également “profondément injuste”, a-t-elle affirmé, écrivant qu’il avait été discrètement glissé dans la législation de routine sans aucun débat en comité, balisage ou ordre régulier. Elle a déclaré que la précipitation du vote avait provoqué “une poudrière de vitriol, un cadrage fallacieux, des accusations et des représentations profondément racistes, et un manque de discussion de fond sur la question”.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., a également « rejeté sommairement » sa demande de retarder le vote de 24 heures, a-t-elle affirmé.

Elle l’a qualifié de l’un des votes “les plus controversés” ce jour-là, bien qu’il ait été facilement adopté avec seulement huit démocrates de la Chambre et un républicain votant contre. Ocasio-Cortez et un autre membre ont voté présents.

“Les dommages de ce processus négligent ont créé des effets d’entraînement très réels dans notre communauté”, a-t-elle écrit. “Cela a créé un réel sentiment de panique et d’horreur parmi ceux de notre communauté qui s’engageaient par ailleurs de manière réfléchie dans ces discussions et a alimenté la discussion pour qu’elle soit transférée à un point où il est devenu clair que ce vote risquerait une grave dévolution du tissu communautaire de bonne foi qui nous permet de nous joindre de manière responsable à une lutte pour les droits de l’homme et la dignité partout – de la Palestine au Bronx en passant par le Queens.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a déclaré que la précipitation du vote menaçait de « déchirer notre communauté », ajoutant que ce n’était pas la première fois que le bien-être des gens était « mis de côté pour des raisons politiques » et qu’elle ne pensait pas que ce serait la dernière.

“A ceux que j’ai déçus – je suis profondément désolé. A ceux qui pensent que ce raisonnement est insuffisant ou de la lâcheté – je comprends”, a-t-elle écrit en terminant. « À ceux qui m’ont demandé de réprimer la volatilité de ce moment dans notre communauté… J’espère que nous pourrons profiter de ce moment et de cette opportunité pour nous engager plus profondément et développer un véritable mouvement de fond de soutien communautaire pour les droits de l’homme dans le monde – qui comprend chérir et respecter les droits humains du peuple palestinien.”