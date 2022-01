AOC teste positif pour COVID-19 après avoir fait la fête à Miami sans masque

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a été testée positive pour le coronavirus, selon un communiqué de son bureau dimanche soir.

Selon un communiqué, la députée se remet du virus à la maison et présente des symptômes. Ocasio-Cortez a reçu son rappel à l’automne, selon le communiqué.

REPRÉSENTANT. ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ FILMÉ SANS MASQUE AU PACKED FLORIDA BAR

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez prend la parole lors d’un rassemblement pour que les dispositions en matière d’immigration soient incluses dans le Build Back Better Act à l’extérieur du Capitole des États-Unis, le 7 décembre 2021 à Washington. (Drew Angerer/.)

Le test de coronavirus positif intervient peu de temps après que la députée a été vue sans masque dans un bar de Miami, selon une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Le 30 décembre, le National Review a également rapporté qu’Ocasio-Cortez avait été aperçue sans masque à Miami alors qu’elle se trouvait dans un restaurant en plein air avec son petit ami.

Le voyage d’Ocasio-Cortez en Floride a eu lieu à un moment où son État d’origine, New York, a connu une augmentation record des cas de coronavirus en raison de la propagation de la variante omicron.

Ocasio-Cortez a été aperçue en Floride avec son petit ami au milieu d’un pic de coronavirus à New York, sur une photo publiée par National Review. (Revue nationale/Anonyme)

La députée a répondu en critiquant les républicains pour » avoir projeté leurs frustrations sexuelles sur les pieds de mon petit ami « .

AOC COLLECTE DE FONDS APRÈS AVOIR ÉTÉ REPÉRÉ À MIAMI AU CUR DE L’ASSAUT COVID-19 À NYC

« Cela commence à vieillir en ignorant les frustrations sexuelles très évidentes, étranges et dérangées qui sous-tendent la fixation républicaine sur moi, les femmes et les personnes LGBT + en général. Ces personnes ont clairement besoin d’une thérapie, ne le feront pas et utilisent la politique comme leur C’est vraiment bizarre », a déclaré Ocasio-Cortez.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez assiste à une conférence de presse sur un programme pilote de banque postale à l’extérieur du Capitole à Washington, le 15 avril 2021. (Saul Loeb/ . via .)

Dans l’annonce de dimanche soir, le bureau d’Ocasio-Cortez a encouragé les Américains à se faire vacciner et à suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention.

Jon Brown de Fox News a contribué à ce rapport