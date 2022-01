AOC teste positif pour COVID peu de temps après avoir été repéré sans masque à Miami

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) a été testée positive pour COVID-19, peu de temps après avoir été aperçue en vacances sans masque à Miami.

«Elle éprouve des symptômes et se rétablit à la maison. La membre du Congrès a reçu son rappel cet automne et encourage tout le monde à obtenir son rappel et à suivre toutes les directives du CDC », a déclaré son bureau dans un communiqué de presse dimanche soir.

On ne sait pas à quel point ses symptômes peuvent être graves.

Ocasio-Cortez a été aperçue peu avant le réveillon du Nouvel An à Miami avec son petit ami. Elle a critiqué l’État sans mandat de Floride dans le passé pour avoir été trop indulgent à l’égard des mesures concernant COVID-19.