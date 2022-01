AOC tombe avec COVID après avoir fait la fête en Floride – RedState

Le bureau de la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez vient de publier une déclaration disant qu’elle a été testée positive pour COVID, qu’elle présente des symptômes et qu’elle est mise en quarantaine à la maison.

Dimanche, la députée Alexandria Ocasio-Cortez a été testée positive au COVID-19.

pic.twitter.com/woutfVCppZ – Représentante Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) 9 janvier 2022

AOC est vaccinée et a également reçu une injection de rappel l’automne dernier, selon son bureau. Elle a encouragé tout le monde à obtenir un rappel et à suivre les conseils du CDC, a déclaré le bureau.

Cela fait suite à son voyage en Floride, où elle a été aperçue en train de faire la fête sans masque lors d’un brunch bondé avec l’acteur Billy Porter à Miami, serrant les gens dans ses bras, ainsi qu’à une autre occasion en train de manger dans un restaurant de sushis à Miami Beach sans masque.

Mission accomplie! Un membre de notre équipe a repéré l’incroyable @AOC au drag brunch ! Plus l’incomparable @theebillyporter !#Miami #MiamiBeach #AOC pic.twitter.com/0o493GQmh8 – OurRev305 (@OurRev305) 2 janvier 2022

AOC a accusé les républicains qui la critiquaient d’être obsédé sexuellement par elle et de vouloir sortir avec elle.

Elle a enfilé le masque à son retour à New York il y a environ cinq jours et a attaqué les républicains dans une étrange diatribe à propos des pieds de son petit ami.

.@AOC double et affirme que son scandale en Floride concernait vraiment les républicains obsédés par les pieds de son petit ami. pic.twitter.com/ANAQKBAWT4 – John Gage (@johnrobertgage) 5 janvier 2022

Cela semblait un peu idiot, étant donné qu’elle venait de faire la fête en Floride, mais là encore, c’est New York, terre des restrictions COVID. De toute évidence, elle n’a pas porté le masque parce qu’elle pensait que ce serait protecteur ; sinon, elle l’aurait porté en Floride, quelles que soient les règles en vigueur en Floride.

Je suppose que la seule question ici est de savoir comment essaiera-t-elle de faire en sorte que cela soit la faute du gouverneur Ron DeSantis? Parce que vous savez que cela vient d’une manière ou d’une autre.

Mais l’essentiel est que cela met une fois de plus en échec le mensonge de Joe Biden selon lequel il s’agit de la « pandémie des non vaccinés ». Oh, s’il vous plaît, arrêtez-vous ; cela a toujours été un mensonge, c’est juste plus évident maintenant que toutes les « bonnes personnes » (traduisez : les libéraux pontifiants) le font aussi partout.

C’est un virus. Un virus ne frappe pas les gens à cause du sens de la moralité tordu qu’un parti politique pousse – il frappe n’importe qui et tout le monde qu’il peut, y compris les vaccinés. Vous n’êtes pas une meilleure personne parce que vous êtes vacciné et pensez que vous êtes en quelque sorte plus moralement supérieur à quelqu’un qui n’est pas vacciné. Vous pouvez l’obtenir aussi. Et quand il y a une vague d’Omicron, peut-être qu’un brunch emballé où vous serrez les gens dans vos bras n’est pas la meilleure idée ? Pas exactement les directives du CDC sur la distanciation sociale. Alors que les gens regardent sa visite en Floride, il convient de noter que son propre état / ville augmente avec plus de cas que la Floride, elle aurait donc pu l’avoir là-bas.