AOC voyage partout sur elle-même, oublie qui a construit les cages et obtient une leçon sur le langage – RedState ⋆ .

Nous avons rapporté hier à quel point la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) était bouleversée par le fait que les gens parlaient de l’afflux de mineurs non accompagnés qui affluent dans le pays comme d’une «poussée» parce que, a-t-elle dit, cela impliquait d’une manière ou d’une autre que les enfants étaient des «insurgés». et c’était en quelque sorte la «suprématie blanche».

D’accord, je comprends que cela n’a aucun sens. Mais c’est AOC. Parfois, il suffit de secouer la tête et de se demander comment elle est entrée au Congrès alors qu’elle ne comprend pas la différence entre les deux mots ou pense que tout, y compris les faits de base sur l’arrivée d’un plus grand nombre de personnes, est en quelque sorte la «suprématie blanche».

AOC essaie de faire de son mieux pour faire tourner la situation pour attaquer les républicains et donner une pause aux démocrates, bien que la crise soit le fait de Joe Biden. Mais encore une fois, comme c’est AOC, son effort a eu de gros problèmes.

Beaucoup de gens qui sont tout à coup horrifiés par les conditions déshumanisantes à notre frontière sont les mêmes personnes qui déshumanisent les immigrants + qui ont aidé à construire ces cages en premier lieu. Lorsque nous avons essayé d’arrêter cette infrastructure il y a plus d’un an, nous avons été rejetés par LES DEUX parties. https://t.co/XRt7mKtFq1 – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 1 avril 2021

La force d’un politicien ne repose pas sur un voyage. C’est basé sur leur politique et le vote RECORD. Et le fait est que BEAUCOUP de types de Ted Cruz qui vont maintenant rencontrer des enfants réfugiés dans des bateaux équipés de mitrailleuses sont ceux qui ont contribué à créer ce problème en premier lieu. – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 1 avril 2021

«Beaucoup de gens qui sont tout à coup horrifiés par les conditions déshumanisantes à notre frontière sont les mêmes qui déshumanisent les immigrants + qui ont aidé à construire ces cages en premier lieu.»

Apparemment, elle a oublié / ne comprend toujours pas qui a réellement construit ces cages sur lesquelles elle pleurait dramatiquement, mais pas tellement maintenant. Ils ont été construits à l’origine sous Barack Obama et Joe Biden. Oui, le même gars qui est là-dedans maintenant. Donc, alors qu’elle essaie clairement de prendre un coup sur les républicains, elle frappe en fait Biden et Obama.

De plus, elle oublie également un principe de base qui différenciait la façon dont le président Donald Trump a traité la situation par rapport à celle d’Obama / Biden. Ce sont les paroles et les actions d’Obama / Biden qui ont déclenché les flambées, alors que Trump essayait toujours d’arrêter le flux, bien que les démocrates fassent tout ce qu’ils pouvaient pour se mettre en travers de sa manière d’appliquer la loi et de protéger la frontière. Il ne créait aucune surtension, contrairement à Biden.

Si «surge» est en quelque sorte «suprémaciste blanche», alors elle voudra peut-être vérifier auprès des démocrates qui ont utilisé ce terme dans le passé, y compris Joe Biden qui a parlé de «flambée» à la frontière pendant le débat et qui a utilisé le terme depuis , pas plus tard que mercredi dernier, lorsqu’il a menti et déclaré que la vague avait commencé sous le président Donald Trump, «Donc, cette nouvelle vague dont nous traitons maintenant a commencé avec la dernière administration, mais il est de notre responsabilité de la gérer humainement et de – et pour arrêter ce qui se passe. «

En parlant d’utilisation de termes, notre ami John Sexton de Hot Air a soulevé une bonne question sur l’utilisation du langage par AOC. Pourquoi ne l’entendons-nous pas utiliser le terme «camps de concentration» maintenant?

Si vous êtes constamment horrifié, pourquoi n’utilisez-vous pas ce langage maintenant étant donné que la situation est pire maintenant qu’elle ne l’était en 2019? Https: //t.co/h94oUpwaua – John Sexton (@verumserum) 1 avril 2021

Vous essayez de donner des leçons aux gens sur la langue à utiliser, mais vous n’avez pas été cohérent avec votre propre langue sur ce problème. Est-ce parce que vous voulez éviter d’appeler Joe Biden? – John Sexton (@verumserum) 1 avril 2021

«Les mots comptent», a déclaré quelqu’un dont je suis sûr que c’était vous: https: //t.co/58LfacHV9E – John Sexton (@verumserum) 1 avril 2021

Vous nous avez même dit comment savoir avec certitude qu’il s’agissait de camps de concentration: https: //t.co/IVK1y6hdq6 – John Sexton (@verumserum) 1 avril 2021

Quand avez-vous cessé de croire cela? Https: //t.co/GXvKecA8kv – John Sexton (@verumserum) 1 avril 2021

Rappelez-vous comment les démocrates ont diabolisé Trump parce qu’il y avait eu la mort de personnes décédées en détention parce qu’elles étaient tombées malades? Vous entendez à peine parler des morts sous Biden. Deux adultes sont morts en détention et un garçon de neuf ans est décédé la semaine dernière en essayant de traverser le Rio Grande.

En bout de ligne? AOC est coupable d’hypocrisie qui fait rage, elle a soutenu le gars derrière cela et fait maintenant de son mieux pour tourner.

Ouais… L’empreinte de @ AOC est réelle. pic.twitter.com/2ErZB4mDS4 – RedState (@RedState) 31 mars 2021

HT: Twitchy