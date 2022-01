Aoife Beary, une survivante de l’effondrement du balcon de Berkeley en 2015, est décédée à 27 ans: rapport

Une femme qui était l’une des survivantes de l’effondrement du balcon du cinquième étage en 2015 qui a tué six étudiants à Berkeley, en Californie, est décédée samedi soir après avoir subi un accident vasculaire cérébral plus tôt dans la semaine, selon un rapport.

L’Irish Times a rapporté qu’Aoife Beary, 27 ans, étudiait à l’Université Oxford Brookes en Angleterre. L’effondrement a gravement blessé Beary et elle est devenue un défenseur des sociétés holding responsables de la mauvaise construction. Elle a fait une apparition émue devant les législateurs californiens après l’effondrement et leur a dit que sa vie ne serait plus jamais la même.

DOSSIER 2015 : La police reste sur les lieux de l’effondrement d’un balcon dans un immeuble d’appartements près de l’UC Berkeley. (Photo de Justin Sullivan/.) (Justin Sullivan/.)

Beary, originaire de Dublin, était avec un groupe d’amis pour fêter son 21e anniversaire lorsque le balcon a cédé, selon le Mercury News. Elle a subi des lacérations d’organes, une lésion cérébrale traumatique, des bras et une mâchoire cassés. Elle a subi une opération d’urgence à cœur ouvert à l’époque. Les rapports ont indiqué qu’il n’était pas clair que sa mort était liée aux blessures qu’elle avait subies.

DOSSIER 2015 : Une femme regarde un mémorial pour ceux qui ont perdu la vie après qu’un balcon a cédé la place à Berkeley, en Californie. . PHOTO / JOSH EDELSON (Le crédit photo doit se lire Josh Edelson/. via .) (Josh Edelson/. via .)

Le balcon bondé du cinquième étage s’est détaché d’un immeuble d’appartements et a jeté 13 personnes à 50 pieds sur le trottoir. En plus des six tués, sept ont été grièvement blessés. Les étudiants venaient en grande partie d’Irlande. C’est une tradition pour les étudiants irlandais de visiter la région de la baie de San Francisco pendant l’été pour travailler dans des lieux touristiques et profiter de la pause. Le Mercury News a rapporté que les enquêteurs ont découvert plus tard des dégâts d’eau dans les poutres de support en bois du balcon.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

« Aoife a géré l’impact dévastateur de son accident avec beaucoup de bravoure et de courage », a déclaré Joe Carthy, doyen de l’University College Dublin, dans un communiqué. « Elle manquera beaucoup à sa famille et à son large cercle d’amis. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport